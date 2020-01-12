Главу корпорації Boeing звільнили без вихідної допомоги
Денніс Мюленбург, керівник компанії Boeing
Новий очільник почне виконувати свої обов’язки 13 січня
Денніс Мюленбург, звільнений з посади керівника американської корпорації Boeing, не отримав вихідної допомоги, але при цьому компанія виплатить йому понад 60 млн доларів за трудовою угодою.
Про це повідомляє Airways.
«Після недавнього звільнення генерального директора американського гіганта аерокосмічного виробництва компанії Boeing Денніс Мюленбург отримає 62 мільйони доларів компенсації. Однак, згідно з доповіддю, оприлюдненою Boeing, він не отримав жодної виплати по звільненню через кризу компанії», – йдеться у повідомленні.
Новий очільник Boeing Девід Келхун почне виконувати свої обов’язки 13 січня, раніше він обіймав посаду голови ради директорів компанії.
Окрім компенсації в розмірі 62 мільйонів доларів, Мюленбург має акції компанії Boeing, які він отримав ще 2013 року. Вартість цінних паперів становить 18,5 мільйонів доларів.
Нагадаємо, американська компанія Boeing звільнила свого гендиректора Денніса Мюленберга через неспроможність відновити довіру у клієнтів та регуляторів після двох смертельних авіакатастроф. Після публікації новини про зміну керівництва вартість акцій компанії зросла на 2,5% ще до офіційного відкриття ринку.