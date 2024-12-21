Офіцер «Азова» пояснив, чому росіяни стрімко просуваються на східному фронті

Противник має багато людей, і зовсім їх не шкодує

ЗСУ підводить погана взаємодія між підрозділами, вважає Лемко

Окупанти стрімко просуваються на східному фронті, і цьому сприяють кілька чинників. Зокрема, противник на тактичному рівні тримає в тонусі весь наш фронт, бо в нього є людський ресурс. Про це в інтерв’ю «Суспільному» розповів командир батальйону 12-ї бригади НГУ «Азов» підполковник Арсен Дмитрик із позивним Лемко.

«Противник своїх людей не жаліє. І навіть не намагається витягнути. А в нас натомість великі втрати, коли проводимо евакуацію бійців, враховуючи тенденції ведення війни, БПЛА і все інше», – пояснив Арсен Дмитрик.

Крім того, ЗСУ підводить погана взаємодія між підрозділами, вважає Лемко.

«І третій пункт, чому росіяни просуваються – це такий наш поганий «коньок», а саме – взаємодія між підрозділами. Зараз набагато краще, ніж було рік тому, але все ж. Взаємодія – в тому сенсі, що поїхати до сусіда зліва, справа, попити кави, поговорити, спільними зусиллями щось зробити. Плюс – придані сили, з якими потрібно спілкуватися, планувати. Тут багато залежить від командирів. У нас біда, на загальному рівні, в тому, що ми не спілкуємося з особовим складом. Я не говорю, що генерал повинен спілкуватися з кожним солдатом. Але час від часу збирати комбригів, слухати їхні пропозиції, враховувати – усе було б набагато краще. Але рух в цьому напрямку іде», – каже офіцер «Азова».

Нагадаємо, українські військові вперше провели наземну атаку, використовуючи замість піхоти безпілотні наземні транспортні засоби (UGV) та безпілотники (FPV). Сталося це неподалік Липців на Харківщині.

Також російські загарбники нещодавно просунулися в межах українського виступу в Курській області на тлі продовження наступальних операцій 20 грудня.