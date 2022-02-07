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    Резніков анонсував ще одну партію озброєння від Британії

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    Резніков розраховує отримати найближчим часом ще одну партію озброєння від Британії - Резніков анонсував ще одну партію озброєння від Британії
    Резніков розраховує отримати найближчим часом ще одну партію озброєння від Британії
    фото: Олексій Резніков / Facebook

    Міністр оборони України провів телефонну розмову з британським колегою Беном Воллесом

    Україна невдовзі отримає допомогу від Великої Британії. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

    «Обговорили з моїм колегою і добрим другом України міністром оборони, державним секретарем оборони Великої Британії Беном Воллесом поточну безпекову ситуацію в регіоні та обмінялися думками щодо можливих сценаріїв розвитку подій. Я вдячний нашим британським партнерам за послідовну підтримку, в тому числі й допомогу, яку Британія направляє до України. До речі, вже незабаром ми очікуємо отримати такий вантаж», – написав Резніков.

    Міністр оборони подякував Воллесу «за постійний прямий контакт і за те, що його допомога стосуватиметься не тільки поставок оборонної амуніції, а й готовності комунікацій з оборонними відомствами інших країн».

    Раніше стало відомо, що Великобританія вдвічі збільшує чисельність військ в Естонії у складі НАТО.

    Нагадаємо, на Яворівському полігоні у Львівській області тривають бойові стрільби. Українські військові випробовують британську протитанкову систему Nlaw, яка вже є на озброєнні Збройних сил.

    Як відомо, 25 січня у Львівській області розпочались військові навчання із застосування нового протитанкового ракетного комплексу Nlaw, яке передала Велика Британія. Навчання проводять інструктори британської місії Orbital.

    Теги: міністр військові Велика Британія Олексій Резніков озброєння
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    Резніков анонсував ще одну партію озброєння від Британії