Резніков анонсував ще одну партію озброєння від Британії

Міністр оборони України провів телефонну розмову з британським колегою Беном Воллесом

Україна невдовзі отримає допомогу від Великої Британії. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

«Обговорили з моїм колегою і добрим другом України міністром оборони, державним секретарем оборони Великої Британії Беном Воллесом поточну безпекову ситуацію в регіоні та обмінялися думками щодо можливих сценаріїв розвитку подій. Я вдячний нашим британським партнерам за послідовну підтримку, в тому числі й допомогу, яку Британія направляє до України. До речі, вже незабаром ми очікуємо отримати такий вантаж», – написав Резніков.

Міністр оборони подякував Воллесу «за постійний прямий контакт і за те, що його допомога стосуватиметься не тільки поставок оборонної амуніції, а й готовності комунікацій з оборонними відомствами інших країн».

Раніше стало відомо, що Великобританія вдвічі збільшує чисельність військ в Естонії у складі НАТО.

Нагадаємо, на Яворівському полігоні у Львівській області тривають бойові стрільби. Українські військові випробовують британську протитанкову систему Nlaw, яка вже є на озброєнні Збройних сил.

Як відомо, 25 січня у Львівській області розпочались військові навчання із застосування нового протитанкового ракетного комплексу Nlaw, яке передала Велика Британія. Навчання проводять інструктори британської місії Orbital.