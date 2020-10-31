Міністр юстиції: конституційну кризу неможливо вирішити виключно буквою Закону

Якщо ми будемо йти, лише керуючись буквою Закону, ми не вирішимо ключову проблему – проблему з суддями, які зловживають своїми повноваженнями, заявив Малюська

Міністр юстиції Денис Малюська вважає, що конституційну кризу в Україні неможливо вирішити, керуючись виключно буквою Закону.

Про це він сказав в ефірі програми «Свобода слова Савіка Шустера».

«Якщо ми будемо йти, лише керуючись буквою Закону, ми не вирішимо ключову проблему – проблему з суддями, які зловживають своїми повноваженнями – використовують владу у своїх особистих, іноді комерційних інтересах. Це неможливо вирішити, якщо керуватись виключно буквою закону. Мій внутрішній юрист каже, що проблема невирішувана», – сказав міністр.

Водночас, за словами Малюськи в історії України є багато прикладів, коли подібні питання вирішувались політичним шляхом.

«Коли влада, маючи компроміс в суспільстві, усі гілки разом приймали рішення, які іноді не були передбачені Конституцією чи законами України. Яскравий приклад – «третій» тур виборів президента після Помаранчевої революції. Інший приклад – це внесення змін до Конституції постановою Верховної Ради після Революції гідності. Це яскраві приклади політико-правового рішення, які не передбачені прямо Конституцією, але дозволили вирішити проблему», – нагадав він.

«Так само президент зараз пропонує вирішити проблему з суддями, які зловживають своїми повноваженням політико-правовим рішенням – розігнати Конституційний суд і оголосити новий добір на нових доброчесних суддів на новому прозорому конкурсі. Таке рішення є найоптимальнішим шляхом, який зараз є», - вважає Малюська.

До слова, секретар РНБО заявив про причетність Росії до рішення Конституційного суду.

Зазначимо, Європарламент підтримав ідею звільнення усіх суддів Конституційного суду.

Нагадаємо, Національне агентство з питань запобігання корупції оприлюднило список депутатів, які подали до Конституційного суду подання щодо антикорупційного законодавства. Саме за їх поданням КСУ ухвалив нещодавнє скандальне рішення.

Раніше Конституційний суд України визнав неконституційними окремі положення закону України «Про запобігання корупції» та кримінальну відповідальність за декларування недостовірної інформації. Крім того, судді визнали неконституційними повноваження НАЗК щодо контролю і перевірки е-декларацій.

28 жовтня НАЗК оголосило про закриття реєстру електронних декларацій через рішення Конституційного суду.

У Конституційному суді пояснили, що скасували електронне декларування, щоб захистити суддів від тиску органів виконавчої влади.

Також судді вважають, що антикорупційна і судова реформи повинні реалізовуватися без порушення принципу незалежності судової влади.

Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження суддів Конституційного суду, визнавши його рішення про декларування «нікчемним».

Також нагадаємо, що очільник Конституційного суду не збирається йти у відставку.

До слова, 30 жовтня біля Конституційного суду України відбулася акція протесту через скандальне скасування суддями е-декларацій.