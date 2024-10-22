Для ефективного імпорту електроенергії з ЄС необхідно врегулювати питання прайс-кепів – експерт

Зміна прайс-кепів необхідна для реалізації потенціалу імпорту електроенергії з ЄС – експерт

Україна має значний потенціал для імпорту електроенергії з Європейського Союзу, але для його повної реалізації необхідно вдосконалити модель ринку електроенергії і переглянути підходи до визначення граничних цін (прайс-кепів). Про це заявив директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко в ефірі «Суспільне. Київ».

«На сьогодні у нас квота складає за імпортом з Європейського Союзу 1,7 гігавата. Це, ну майже, два атомних блоки. Це значно, це споживання такого міста, як Київ і Харків разом взятих», – зазначив Омельченко.

Він підкреслив, що це дуже велика потужність, яку Україна має використовувати. У цьому контексті експерт наголосив на необхідності змінити підходи до визначення прайс-кепів.

«Якщо це не буде зроблено, ... через комерційну невигідність цієї операції може скластися така ситуація, коли люди будуть сидіти без світла, і будуть можливості імпорту, але він не буде надходити через комерційні проблеми», – попередив Омельченко.

Раніше низка українських постачальників електроенергії у листах до НКРЕКП наголосила на необхідності скасування граничних цін на ринку електроенергії.