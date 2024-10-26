Сухо та сонячно по всій країні: прогноз погоди на 26 жовтня

В Україні у цей день опади не очікуються

26 жовтня українців очікує доволі тепла погода, буде сонячно та без опадів. За прогнозами синоптиків вночі і вдень очікується мінлива хмарність. Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

Вітер буде північно-західний, 3-8 м/с.

Температура повітря вночі становитиме від 0 до +2°C на заході України, а на півдні до +6-8°C. Вдень повітря прогріється до комфортних +11-13°C, а на півдні та в Криму буде тепліше – +12-14°C.

Прогноз погоди на 26 жовтня Фото: Укргідрометцентр

У Київській області також очікується сонячний день без опадів, але із мінливою хмарністю. Вітер північно-західний 3-8 м/с. Температура повітря вночі становитиме 1-3°C, а вдень підніметься до 11-13°C. У Києві вночі очікується близько +5°C, а вдень ддо +13°C.