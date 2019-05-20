Міносвіти оголосило конкурс на керівника для Антарктичного центру



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Національний антарктичний науковий центр шукає нового очільника

Строк подання заяв – два місяці з дня опублікування оголошення

Міністерство освіти та науки України оголосило конкурс на зайняття посади керівника ДУ «Національний антарктичний науковий центр».

Про це йдеться у повідомленні на сайті Міністерства освіти та науки.

«У конкурсі можуть брати участь громадяни України, які вільно володіють українською мовою, мають науковий ступінь доктора наук або доктора філософії, стаж роботи на посадах наукових працівників та (або) науково-педагогічних працівників не менш як 10 років та досвід роботи на керівних посадах в галузі освіти і науки не менш як три роки», - йдеться у повідомленні.

Серед вимог до претендентів досвід роботи у сфері управління установами, організаціями, закладами освіти на позиціях керівника, заступника керівника або керівника проекту не менше трьох років; для претендента на посаду бажано володіння іноземною мовою.

Національний антарктичний науковий центр - головна організація з проведення в Антарктиці науково-дослідних експедицій, координації наукових досліджень, добору й підготовки зимівників та забезпечення життєдіяльності української науково-дослідної станції в Антарктиді «Академік Вернадський».

Центр організував та забезпечив 23 українські антарктичні експедиції та неперервну роботу і дослідження на станції «Академік Вернадський», співпрацює вітчизняними науково-дослідними інституціями та десятками зарубіжних партнерів, підтримує участь України в міжнародних організаціях, які займаються вивченням та збереженням Антарктиди і Південного океану.