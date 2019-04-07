Станцію «Академік Вернадський» в Антарктиді вперше за 23 роки модернізують



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Українська станція «Академік Вернадський» Фото: Nasc

На полярній станції наразі перебуває 20 українців

Станція «Академік Вернадський» вперше оновлюється відтоді, як Україна отримала її 23 роки тому. В її модернізацію вже вкладено майже 35 мільйонів гривень.

Про це повідомляє Zn.ua.

Зазначається, що 24-а Українська антарктична експедиція (УАЕ) відрізняється професійним складом, сформованим на відкритому конкурсі без гендерних обмежень. В результаті після довгої перерви до неї увійшли дві жінки.

«Дванадцяти сміливцям доведеться провести серед льодовиків і пінгвінів цілий рік, щоб продовжувати безперервні дослідження атмосфери, океану та надр, а ще - ремонтувати станцію і встановлювати нове обладнання, - зазначає оглядач. - Завдяки відбору на відкритому конкурсі в експедицію потрапили четверо новачків, а середній вік учасників значно омолодився: найстаршому члену УАЕ 47 років, наймолодшому - 27. Всіх їх відбирали відповідно до завдань, які доведеться вирішувати на станції «Академік Вернадський».

Мова йде про дослідження за напрямами «Метеорологія», «Геофізика» та «Біологія».

Раніше повідомлялося, що учасникам української експедиції в Антарктиді передадуть копію Томосу, яка буде зберігатися на полярній станції «Академік Вернадський».