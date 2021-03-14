10% шкіл в Україні не мають власних сайтів

У Держслужбі якості освіти дали основні поради вчителям, які проводять викладання дистанційно

Торік Державна служби якості освіти дослідила, що приблизно 10 % українських шкіл взагалі не мають власних сайтів. Через це комунікація з батьками відбувалася в дуже поганий спосіб. Про це в інтерв’ю Главкому розповів очільник Держслужби якості освіти Руслан Гурак.

«Ще 10 % сайтів у школах хоч і були створені, але не були технічно наповнені. Відповідно, батьки також не могли дізнатися, у який спосіб проводиться навчання, який його розклад тощо. Нині є тенденція до розв’язання проблеми, сайти наповнюються, стають хорошою платформою для навчання», – зазначив Гурак.

Він розповів, що на початку 2020-го моніторинг Державної служби якості освіти показав, що навіть у межах однієї школи різні учителі використовували різні програмні продукти для проведення навчання. Це шкодило освітньому процесу, дитина втомлювалася від використання різних програмних продуктів, їй було складно розв’язувати домашні завдання.

Гурак зазначив, що недавно з директорами інститутів післядипломної освіти обговорювали необхідність запровадити спецкурс для вчителів про те, як їм краще проводити той чи інший онлайн урок, як краще потім перевірити, що учень засвоїв знання.

«Проблема дистанційного навчання багатовимірна. Маємо говорити не тільки про вплив комп’ютера, інтернету на дитину, на її здоров’я й соціалізацію. Ми маємо говорити і про санітарні норми, скільки часу може дитина бути перед комп’ютером», – сказав він.

Гурак докладніше розповів про методології дистанційної освіти: «Є рекомендаційні листи з міністерства освіти й науки про те, як правильно організовувати дистанційну освіту. Є також методичні рекомендації, розроблені Радою Європи. Багато хороших розробок є в європейських колег. Ми рекомендували нашим учителям, директорам шкіл блок напрацювань англійських колег про те, як впроваджувати навчання. Окрім того, наші учителі вчилися в університетах, а там є курси, які зокрема говорять про дистанційне навчання».

Нагадаємо, в низці областей України учнів переводять на дистанційне навчання через зростання захворюваності на Covid-19. У Львівській області обласна комісія ТЕБ та НС рекомендувала школам з 9 березня перейти на віддалений режим навчання.

На Закарпатті заборонили відвідування закладів освіти незалежно від форми власності її здобувачами, крім здобувачів закладів дошкільної освіти, спеціальних закладів освіти та учнів 1-4 класів закладів загальної середньої освіти.

В Одесі учні 5-11 класів будуть навчатися дистанційно з 15 по 19 березня, а з 22 по 26 березня для всіх школярів оголосять канікули. У Вінницькій області учнів 1-4 класів перевели на дистанційне навчання ще 3 березня.

Також дистанційне навчання запровадили у областях, що потрапили до «червоної» карантинної зони: Чернівецькій, Івано-Франківській та Житомирській.