Мінрегіон розробив проекти щодо побудови вбиралень у школах, де їх немає



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Близько 10% українських шкіл не мають туалетів, розташованих у внутрішніх приміщеннях - вони знаходяться на вулиці

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України розробило проектні рішення щодо добудови внутрішніх вбиралень в тих школах, де їх немає. Адже близько 10% українських шкіл не мають туалетів, розташованих у внутрішніх приміщеннях - вони знаходяться на вулиці. В основному це навчальні заклади у селах, селищах та невеликих містах. Частіше за все - початкові школи, де навчається зовсім малеча. Для вирішення цієї проблеми Міністерство освіти та науки України в 2019 році має бюджетну програму, кошти якої буде спрямовано на облаштування внутрішніх вбиралень.

Про це повідомив заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Лев Парцхаладзе у Facebook.

«На жаль, досі в Україні функціонують такі школи, де немає туалетів у приміщеннях. І цю ситуацію вкрай потрібно змінювати, адже забезпечення дітей комфортними та сучасними туалетними кімнатами є не менш важливим, ніж облаштування тепла у класах чи закупівля необхідного обладнання. Тому ми вже розробили декілька прикладів планувальних рішень щодо добудови санвузлів у школах, де їх немає. Це три типи санітарних блоків в залежності від кількості учнів у школі: до 60 осіб, до 140 та до 200. Також вони передбачають влаштування локальних септиків, якщо це потрібно», - написав він.

У Міністерстві підкреслили важливість дотримання діючих державних будівельних норм під час добудови шкільних санітарних приміщень.

«Є ще одна проблема - більше 30% тих вбиралень, що знаходяться в приміщеннях, потребують термінового ремонту. Є також випадки, де вже були проведені роботи, але неправильно - не встановлюються дверцята у кабінках, не облаштовуються універсальні туалети для дітей з інвалідністю. Це обов’язково треба враховувати при новому будівництві, капремонті чи реконструкції санприміщень», - додав заступник міністра.

У відомстві зазначили, що новий ДБН щодо інклюзивності вступив в дію з 1 квітня цього року і в розроблених Міністерством рекомендаціях вже враховано чинні норми щодо проектування універсальних туалетів.