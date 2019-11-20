  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Мінсоцполітики гарантує відновлення виплат застрахованим особам

    • Розсилка
    Мінсоцполітики гарантує відновлення виплат застрахованим особам

    На сьогодні на рахунку Фонду соціального страхування знаходиться 429,4 млн грн

    Міністерство соціальної політики гарантує відновлення виплат застрахованим особам. Про це йдеться в повідомленні пресслужби Мінсоцполітики.

    Мінсоцполітики наголошує, що інформація про відсутність коштів на виплати помилкова.

    На сьогодні на рахунку Фонду соціального страхування знаходиться 429,4 млн грн.

    Міністерство підкреслює, що цієї суми достатньо на витрати в листопаді.

    Крім того, надходження до Фонду формуються щодня за сплатою єдиного соціального внеску роботодавцями.

    «Керівник Фонду Євген Баженков, якого минулого тижня Печерський суд Києва поновив на посаді, і був зареєстрований державним реєстратором навіть без повного тексту судового рішення того ж дня, призупинив виплати», - сказано в повідомленні.

    Міністерство соціальної політики вважає цю ситуацію неприйнятною.

    18 листопада Міністерство звернулося до Міністерства юстиції з проханням скасувати дії державного реєстратора про записи Баженкова як директора виконавчої дирекції Фонду.

    Раніше Фонд соціального страхування призупинив виплати застрахованим особам.

    У пресслужбі Фонду наголосили, що виплати буде відновлено, коли уряд затвердить зміни до бюджету Фонду на 2019 рік.

    Міністерство соціальної політики уряд страхування
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ