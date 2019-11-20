Мінсоцполітики гарантує відновлення виплат застрахованим особам



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На сьогодні на рахунку Фонду соціального страхування знаходиться 429,4 млн грн

Міністерство соціальної політики гарантує відновлення виплат застрахованим особам. Про це йдеться в повідомленні пресслужби Мінсоцполітики.

Мінсоцполітики наголошує, що інформація про відсутність коштів на виплати помилкова.

На сьогодні на рахунку Фонду соціального страхування знаходиться 429,4 млн грн.

Міністерство підкреслює, що цієї суми достатньо на витрати в листопаді.

Крім того, надходження до Фонду формуються щодня за сплатою єдиного соціального внеску роботодавцями.

«Керівник Фонду Євген Баженков, якого минулого тижня Печерський суд Києва поновив на посаді, і був зареєстрований державним реєстратором навіть без повного тексту судового рішення того ж дня, призупинив виплати», - сказано в повідомленні.

Міністерство соціальної політики вважає цю ситуацію неприйнятною.

18 листопада Міністерство звернулося до Міністерства юстиції з проханням скасувати дії державного реєстратора про записи Баженкова як директора виконавчої дирекції Фонду.

Раніше Фонд соціального страхування призупинив виплати застрахованим особам.

20.11.2019 #ФССУ призупинено перерахування коштів для виплати лікарняних і допомог по вагітності та пологах застрахованим особам. На сьогодні до Фонду подали на фінансування заяви-розрахунки на 13,573 млрд гривень, що перевищує кошторис за цим напрямом на 1,038 млрд грн. pic.twitter.com/e8Xn1jRhFg — Фонд соціального страхування України (@InsuranceFund) November 20, 2019

У пресслужбі Фонду наголосили, що виплати буде відновлено, коли уряд затвердить зміни до бюджету Фонду на 2019 рік.