Мінцифри запустить аналог «Дії» для школярів: яких функцій чекати

Вже найближчими місяцями для школярів з'явиться новий додаток для навчання

Останнім часом все більше уваги приділяється трансформації процесу навчання школярів, що багато в чому пов'язано з війною. У майбутньому для дітей з'явиться новий додаток, покликаний полегшити навчання, розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у рамках освітньої конференції Серпнева.

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За словами Федорова, уряд нашої країни працює над створенням нового додатку для школярів під назвою «Мрія» – він стане аналогом «Дія».

В його основу буде закладено штучний інтелект, що дасть можливість кожній дитині підібрати контент індивідуально, який буде цікавим та корисним саме їй.

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Федоров зазначив: «Це буде як «Дія», але у сфері освіти. Завдання «Мрії» – аналізувати стандарти освіти, освітню траєкторію кожної дитини. І на цій підставі штучний інтелект підбиратиме освітній контент, щоб наші діти не сиділи так багато в TikTok та інших соцмережах».

На сьогодні відомо, що в додатку школярам будуть доступні такі функції, як:

навчальний контент;

дані про вчителів;

щоденники;

грантові програми;

пропозиції щодо шкільних інновацій та ін.

Що стосується термінів появи «Мрії», то, за словами міністра, перша версія програми стане доступною вже восени або на початку зими поточного року. Основною метою програми розробники називають розвиток освіти в українських школах.

Раніше ми розповідали, що в Україні запустять пілотний проєкт для 500 шкіл, у яких будуть тестувати систему оплати праці вчителів. Міністр освіти та науки Оксен Лісовий зазначив, що Міносвіти найближчим часом працюватиме над відновленням реформи нової української школи.

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Нагадаємо, навчання у столичних школах триватиме з 1 вересня до 31 травня, а компенсаторні заняття та атестація – до 28 червня 2024 року. В КМДА зазначили, що формат навчання кожен заклад освіти обиратиме самостійно на засіданнях педагогічних рад з урахуванням безпекових норм і побажань батьків учнів.