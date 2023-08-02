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Міносвіти анонсувало зміни щодо мультипредметного тесту

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Міносвіти анонсувало зміни щодо мультипредметного тесту
До програми НМТ-2024 додадуть ще один предмет
фото ілюстративне

Знання учасників перевірятимуть із трьох обов'язкових і двох предметів на вибір

Через два роки українські випускники можуть складати національний мультипредметний тест на п'ять предметів. Таку новацію хочуть втілити у життя вже у 2025 році. Про це повідомив заступник міністра освіти і науки України Михайло Винницький, передають «Факти».

Зазначається, що така практика існує вже в багатьох європейських країнах, зокрема в Польщі.

За словами посадовця, знання учасників перевірятимуть із трьох обов'язкових і двох предметів на вибір.

«У 2025 році, якщо все буде добре, то випусковий тест для випускників 11-го, а незабаром і 12-го класу буде п'ятипредметним: три обов'язкові з двома предметами на вибір. Але не хочу нікого лякати: в 2024 році буде чотири предмети», – повідомив чиновник.

Зараз МОН працює над тим, щоб оголосити, що це будуть за предмети і які будуть програми іспитів уже у вересні.

«Ми розуміємо, що наші абітурієнти готуються впродовж року, щоб скласти тест якнайкраще», – уточнив Винницький.

Посадовець також розповів, що до програми НМТ-2024 додадуть ще один предмет. Тестування триватиме чотири години з перервою. Учасники складатимуть відповідно чотири предмети.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що зарплата вчителів може зрости до 40 тис. грн, але є нюанс.

Теги: школа школярі вступна кампанія

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