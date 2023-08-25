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Підвищення зарплат вчителям. Міносвіти запускає пілотний проєкт

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Підвищення зарплат вчителям. Міносвіти запускає пілотний проєкт
фото ілюстративне

Пілотний проєкт запускають у 500 школах

В Україні запустять пілотний проєкт для 500 шкіл, у яких будуть тестувати систему оплати праці вчителів. Про це повідомив міністр освіти і науки України Оксен Лісовий на конференції щодо нового бачення трансформації освіти в Україні, передає «Суспільне».

Лісовий зазначив, що Міносвіти найближчим часом працюватиме над відновленням реформи нової української школи. – «Це ключове, парламент передбачив нам 1,5 млрд грн. Уряд найближчим часом прийме відповідні постанови щодо розподілу цієї субвенції на місцях. Це для нас важливо».

Водночас міністр зазначив, що питання підвищення зарплат вчителям – це триваліший проєкт.

«Ми розуміємо, що сьогодні у нас в країні війна, що весь бюджет спрямований на оборону і, звичайно, це пріоритет номер один. Але ми не можемо не думати і не планувати підвищення зарплати вчителям, бо те, що ми на сьогодні маємо, на жаль, не відповідає тій соціальній ролі вчителя, яку він несе і тому значенню, яке він має для формування суспільства», – сказав Лісовий.

Урядовець вважає, соціальний стандарт вчителя повинен бути змінений.

«Тому ми готуємо пілотний проєкт, який вся політика для нього і вся технологія для нього буде розроблятися у 2023-2024 році. Все буде обговорюватись, дискутуватись – всі нормативні документи, всі технологічні документи. Плануємо на 2024-2025 навчальний рік запустити пілотний проєкт для 500 шкіл», – додав він.

До слова, раніше повідомлялося, що для українських школярів запровадять курс з мінної безпеки. Предмет стане обов’язковим доповненням до шкільної програми. 

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Теги: освіта Оксен Лісовий вчитель зарплата

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