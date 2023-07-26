ЮНЕСКО закликала заборонити учням користуватися смартфонами у школах

Заборона ЮНЕСКО має на меті покращити навчання учнів та захистити дітей від кібербулінгу

За даними ЮНЕСКО, надмірне використання мобільних телефонів пов’язане зі зниженням успішності в навчанні

Організація Об'єднаних Націй з питань освіти, науки й культури (ЮНЕСКО) рекомендує заборонити використання смартфонів у школах, щоб покращити навчання учнів та захистити дітей від кібербулінгу. Про це повідомляє The Guardian.

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За даними ЮНЕСКО, існують докази того, що надмірне використання мобільних телефонів пов’язане зі зниженням успішності в навчанні. Також надмірна кількість часу, проведеного за екраном, негативно впливає на емоційну стабільність дітей.

У відповідному документі організації зазначається, що заклик до заборони смартфонів говорить про те, що цифрові технології, включаючи штучний інтелект, повинні завжди підкорятися «людиноцентричному баченню» освіти та ніколи не витісняти особисте спілкування з учителями.

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«Не всі зміни є прогресом. Просто тому, що щось можна зробити, не означає, що це потрібно робити», – йдеться у документі.

Оскільки навчання дітей все більше переміщується в онлайн-формат, особливо в університетах, ЮНЕСКО закликало міністрів освіти по всьому світу «не нехтувати соціальним виміром освіти», де студенти навчаються віч-на-віч.

«Цифрова революція має величезний потенціал. Але подібно до того, як лунають застереження щодо правил її регулювання в суспільстві, так само слід приділяти увагу тому, як вона використовується в освіті. Сучасні технології мають бути спрямованими на покращення навчального досвіду та на добробут студентів і вчителів, а не на шкоду їм», – сказала генеральна директорка ЮНЕСКО Одрі Азуле.

Гендиректорка додала, що онлайн-навчання не замінить живого спілкування людей, тож слід ставити наперед потреби учня та підтримувати вчителів.

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У звіті ЮНЕСКО також зазначається, що попри те, що технології відкривають можливості для навчання, переваги розподілені нерівномірно. Тож багато бідніших людей з усього світу фактично виключені з освітнього процесу.

Нагадаємо, від початку повномасштабної війни в Україні російські війська вщент зруйнували 180 шкіл, загалом понад 1,3 тисячі закладів освіти зазнали руйнувань і пошкоджень.

До слова, Міністерство освіти та науки України рекомендує університетам та коледжам з 1 вересня перейти на очне навчання.