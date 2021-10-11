Минулої доби бойовики 10 разів порушили режим тиші
Поблизу Мирного окупанти вели вогонь, застосовуючи міномети калібру 82 мм та протитанковий ракетний комплекс
Збройні формування Російської Федерації продовжують ігнорувати режим припинення вогню та обстрілюють позиції Збройних Сил України з метою підтримання напруги та провокування вогню у відповідь. Про це повідомлє пресцентр ООС.
Упродовж минулої доби, 10 жовтня, російські окупаційні війська 10 разів порушували режим припинення вогню, з них двічі із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
Поблизу Мирного окупанти вели вогонь, застосовуючи міномети калібру 82 мм та протитанковий ракетний комплекс.
У напрямку Причепилівки противник двічі здійснив обстріл з мінометів калібру 82 мм, великокаліберних кулеметів та великокаліберних кулеметів.
Позиції українських воїнів біля Новотошківського ворог обстріляв чотири рази, використовуючи автоматичні станкові гранатомети та стрілецьку зброю.
У районі Попасної ворожі збройні формування двічі вели вогонь з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно Орлан-10, з перетином лінії розмежування.
Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.
На збройні провокації противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння.
Станом на 7 годину ранку, 11 жовтня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.