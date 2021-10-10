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    Ситуація на Донбасі: окупанти поблизу Мирного застосували міномети

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    Поблизу Мирного окупанти застосували міномети калібру 82 мм та протитанковий ракетний комплекс - Ситуація на Донбасі: окупанти поблизу Мирного застосували міномети
    Поблизу Мирного окупанти застосували міномети калібру 82 мм та протитанковий ракетний комплекс
    Фото: liga.net

    Від початку доби виявлено два порушення з боку російсько-окупаційних військ

    Від початку доби російські окупаційні війська двічі порушили режим повного припинення вогню. Про це повідомляє пресслужба Об'єднаних сил у Facebook.

    «Від початку цієї доби виявлено 2 порушення з боку російсько-окупаційних військ, 1 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння», – ідеться у вечірньому зведенні.

    Зокрема, як повідомляється, поблизу Мирного окупанти застосували міномети калібру 82 мм та протитанковий ракетний комплекс.

    Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарата, ймовірно «Орлан-10», з перетином лінії розмежування.

    Втрат серед українських військовослужбовців немає, зазначили у пресслужбі.

    Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою.

    Раніше повідомлялося, що збройні формування Російської Федерації продовжують ігнорувати режим припинення вогню та обстрілюють позиції Збройних Сил України з метою підтримання напруги та провокування вогню у відповідь.

    Упродовж доби 8 жовтня російські окупаційні війська 10 разів порушували режим припинення вогню, з них тричі із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

    Внаслідок ворожого вогню один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – важкий.

    Теги: окупанти бойовики на Донбасі Донбас Facebook озброєння
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    Ситуація на Донбасі: окупанти поблизу Мирного застосували міномети