Мінус 200 окупантів та 11 танків за добу: Генштаб оновив втрати ворога

Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Запорізькому напрямку

Триває 96 доба героїчного протистояння України російській агресії. За цей час українські військові вже ліквідували 30350 окупантів та знищили 207 ворожих літаків, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 30.05 орієнтовно склали:

особового складу – близько 30350 (+200) осіб ліквідовано,

танків ‒ 1349 (+11) од,

бойових броньованих машин ‒ 3282 (+12) од,

артилерійських систем – 643 (+12) од,

РСЗВ – 205 (+2) од,

засоби ППО – 93 (+0) од,

літаків – 207 (+0) од,

гелікоптерів – 174 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 507 (+3),

крилаті ракети – 116 (+2),

кораблі /катери – 13 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2258 (+18) од,

спеціальна техніка – 48 (+0).

Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Запорізькому напрямку.

Триває 96-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Ворог не припиняє ведення наступальних дій у Східній операційній зоні. На Лиманському напрямку ворог закріплюється у населеному пункті Лиман, а на Сєверодонецькому – на північно-східних та південно-східних околицях Сєверодонецька.