Які квартири в Києві користувалися найбільшим попитом у 2020-му

70% попиту припадає на будинки в нових будинках

Запити на пошук житла у Києві в 2020 році дозволили визначити, які квартири користуються найбільшим попитом і популярністю у покупців.

Незмінною залишилася тенденція останніх років – в першу чергу покупці квартири в Києві розглядають варіанти в нових будинках, пише 100realty.ua.

За даними АН «Park Lane», 70% попиту припадає на квартири та нежитлові приміщення в нових будинках. Інтерес до цієї нерухомості не знижується, оскільки саме в новобудовах купуються квартири з метою інвестування коштів - для подальшого перепродажу або здачі в оренду.

Найпопулярніші квартири в Києві в 2020 році

Агентство нерухомості наводить параметри квартир в Києві, які користуються найбільшим попитом:

однокімнатні площею 45-50 кв. м;

двокімнатні площею 55-80 кв. м;

трикімнатні площею 75-100 кв. м.

Зазначається, що на ринку оренди попит спрямований саме на квартири такого метражу.

Як змінювались ціни на квартири в Києві протягом 2020 року

На початку карантину навесні 2020 року було зафіксовано зниження цін, однак до кінця року вони «вирівнялися» до рівня першого кварталу 2020 року. При продажу нерухомості власники готові були знижувати ціну лише в разі термінового продажу. Рівень торгу – 5-10%.

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