Вибори 24 грудня не відповідають стандартам - спостерігачі

В «Опорі» вважають, що вибори відбулися з порушеннями

Координатор виборчих та парламентських програм мережі «Опора» Ольга Айвазовська зазначає, що перші місцеві вибори до об'єднаних територіальних громад 24 грудня відбулись із порушенням законодавства і загальновизнаних стандартів. На цьому вона наголосила в ефірі «112 Україна», повідомляє Укрінформ. «Якщо говорити про



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Місцеві вибори в Україні 24 грудня пройшли з порушеннями законодавства

В «Опорі» вважають, що вибори відбулися з порушеннями

Координатор виборчих та парламентських програм мережі «Опора» Ольга Айвазовська зазначає, що перші місцеві вибори до об'єднаних територіальних громад 24 грудня відбулись із порушенням законодавства і загальновизнаних стандартів.

На цьому вона наголосила в ефірі «112 Україна», повідомляє Укрінформ.

«Якщо говорити про загальні підсумки, то, на жаль, комплекс проблем, зафіксований на цих виборах, не дозволяє нам стверджувати, що вони повною мірою відповідали загальновизнаним стандартам і національному законодавству», - зазначила Айвазовська.

За її словами, передумовою для порушень стали нечіткість окремих норм закону і правова невизначеність важливих процедур. Айвазовська зазначила, що це призвело до того, що кілька груп інтересів під час підрахунку голосів або здійснення тих чи інших етапів виборчого процесу конфліктували, по-різному трактуючи норми закону.

Спостерігачі «Опори» зафіксували випадки застосування адмінресурсу під час виборів.

«На жаль, випадки зловживання адміністративним ресурсом фіксувались і на цих виборах», - сказала Айвазовська.

Окрім того, вона повідомила про проблеми з виготовленням бюлетенів. «У Полтавській області у двох округах не вдалося провести вибори до місцевої ради повноцінно, тому що кандидатів не виявилося у виборчому бюлетені», - повідомила голова ГО «Опора».

«Опора» також констатує недостатню професійність та підготовку членів виборчих комісій, непрозорість фінансування передвиборчої агітації.

Нагадаємо, в Україні в неділю, 24 грудня, проходили вибори в 51 об’єднаній територіальній громаді. Вибори торкнулися 17 областей України.

Громадянська мережа «Опора» повідомила, що середня явка виборців на Полтавщині становить 52,9%, на двох об’єднаних територіальних громадах Черкащини – 55,8%, чотирьох громадах Чернівецької області – 52,5%, а у двох громадах Запорізької – 55,5%.

Станом на 24:00 неділі до поліції надійшло 97 повідомлення про порушення, відкрито 13 кримінальних проваджень.

БПП заявив про перемогу його кандидатів у 28 ОТГ.