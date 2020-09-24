Місцеві вибори: поліція відкрила вже 80 кримінальних справ
За добу надходить до сотні повідомлень про порушення виборчого законодавства
Упродовж минулої доби, 23 вересня, до поліції надійшло 90 заяв та повідомлень, пов’язаних з порушеннями виборчого законодавства.
Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.
Найбільше повідомлень зафіксовано:
- у Закарпатській, Кіровоградській, Полтавській, Рівненській областях – по 9,
- у Донецькій та Київській областях – по 8,
- у Харківській області - 7,
- у Києві - 6,
- в Одеській області - 5,
- у Вінницькій та Чернігівській – по 4,
- у Дніпропетровській та Миколаївській – по 3,
- у Волинській - 2,
- у Луганській, Сумській, Херсонській та Черкаській областях – по 1.
Усього ж із 5 вересня територіальні органи Національної поліції зареєстрували 712 повідомлень, пов’язаних із виборчим процесом.
Упродовж доби до ЄРДР внесено відомості щодо 7 кримінальних правопорушень.
Усього до ЄРДР внесено відомості щодо 80 кримінальних правопорушень: 44 - пов’язані з порушенням виборчого законодавства, 36– пов’язані з виборчим процесом.
Також складено 39 протоколів про вчинення адміністративних правопорушень, пов’язаних з виборчим процесом.
Як повідомлялося, 23 вересня у Калинівському районі Вінницької області між діючим депутатом Калинівської районної ради, який балотується до Калинівської об’єднаної територіальної громади, депутатом Вінницької обласної ради та кандидатом в депутати обласної ради виник конфлікт, під час якого один з його учасників отримав тілесні ушкодження та доставлений у лікарню. Зловмисник затриманий в процесуальному порядку.