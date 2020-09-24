Місцеві вибори: поліція відкрила вже 80 кримінальних справ



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Поліція фіксує порушення виборчого законодавства

За добу надходить до сотні повідомлень про порушення виборчого законодавства

Упродовж минулої доби, 23 вересня, до поліції надійшло 90 заяв та повідомлень, пов’язаних з порушеннями виборчого законодавства.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

Найбільше повідомлень зафіксовано:

у Закарпатській, Кіровоградській, Полтавській, Рівненській областях – по 9,

у Донецькій та Київській областях – по 8,

у Харківській області - 7,

у Києві - 6,

в Одеській області - 5,

у Вінницькій та Чернігівській – по 4,

у Дніпропетровській та Миколаївській – по 3,

у Волинській - 2,

у Луганській, Сумській, Херсонській та Черкаській областях – по 1.

Усього ж із 5 вересня територіальні органи Національної поліції зареєстрували 712 повідомлень, пов’язаних із виборчим процесом.

Упродовж доби до ЄРДР внесено відомості щодо 7 кримінальних правопорушень.

Усього до ЄРДР внесено відомості щодо 80 кримінальних правопорушень: 44 - пов’язані з порушенням виборчого законодавства, 36– пов’язані з виборчим процесом.

Також складено 39 протоколів про вчинення адміністративних правопорушень, пов’язаних з виборчим процесом.

Як повідомлялося, 23 вересня у Калинівському районі Вінницької області між діючим депутатом Калинівської районної ради, який балотується до Калинівської об’єднаної територіальної громади, депутатом Вінницької обласної ради та кандидатом в депутати обласної ради виник конфлікт, під час якого один з його учасників отримав тілесні ушкодження та доставлений у лікарню. Зловмисник затриманий в процесуальному порядку.