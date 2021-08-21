Місцями – грози та град, подекуди – сонячно: прогноз погоди на 21 серпня

У деяких областях дощитиме, але в столиці прогнозують сонечко

Синоптики попереджають, що в суботу погода покаже характер

У суботу, 21 серпня, в Україні місцями очікується погіршення погоди. Зокрема прогнозуються грози, град та шквали. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

21 серпня у східних, Запорізькій, Дніпропетровській, Полтавській та Сумській областях грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с.

На сході грози з дощами охоплять всі області. Опади очікуються і в денний час, і в нічний. Нічна температура становитиме +14...+17 градусів, вдень очікується від +25 до +27 градусів.

У південній частині країни грози та дощі очікуються тільки в Криму, в інших областях без істотних опадів. Вночі в регіоні від +15 до +17 градусів, вдень повітря прогріється до +26...+28 градусів. У Криму гроза і короткочасні дощі. Вночі +17...+19 градусів, вдень +27...+29 градусів.

На півночі опади не прогнозуються, очікується суха і ясна погода. Вночі від +13 до +15 градусів, вдень прогріється до +25...+27 градусів.

У західній частині країни грози та дощі прогнозують у всіх областях. Опади переважно очікуються в денний час. Вночі буде прохолодно, від +12 до +14 градусів. Вдень прогріється до +23...+25 градусів.

У центральних областях буде сухо, опади не прогнозуються. Вночі +14...+16 градусів, вдень +25...+27 градусів.

У Києві 21 серпня без опадів, невелика хмарність. Вночі в столиці +14...+16 градусів, вдень стовпчики термометрів покажуть від +25 до +27 градусів.

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