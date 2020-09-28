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    Суспільство

    Трохи потепліє, але дощитиме: прогноз погоди в Україні на 28 вересня

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    Трохи потепліє, а дощитиме лише на Заході - Трохи потепліє, але дощитиме: прогноз погоди в Україні на 28 вересня
    Трохи потепліє, а дощитиме лише на Заході

    Найтепліше буде на Півдні нашої країни

    Погода в Україні у понеділок, 28 вересня, буде прохолодною та дощовою у західних регіонах. Натомість в іншій частині України триматиметься сонячна та суха погода.

    Про це йдеться в прогнозі Українського гідрометцентру.

    На Західній Україні протягом 28 вересня небо буде щільно вкрите дощовими хмарами. Зливи накриють весь західний регіон. Температура повітря становитиме +18...+20 градусів.

    Схід нашої країни також майже не побачить сонця за хмарами, але опадів не прогнозують. Температура повітря триматиметься на рівні +22...+24 градуси.

    На Півночі України похмура погода відступить. Уночі можливі невеликі зливи, водночас повітря там прогріється до +19...+21 градуса.

    На Півдні буде найтепліше. Стовпчики термометрів покажуть +24...+26 градусів. Сонце інколи ховатиметься за хмарами.

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    «28 вересня, у зв’язку з очiкуваними значними дощами, мiсцями сильними зливами, на рiчках Карпатського регіону очiкуються пiдвищення рівнів води на 0,3 – 1,5 м над рівнями 25 вересня на 8:00. При сильних зливах у гірських районах можливе формування значного схилового стоку і локальних селевих потоків», - попередили в Укргідрометцентрі.

    У Києві новий тиждень розпочнеться без опадів. Температура вночі становитиме 9-11 градусів, удень 20-22 градуси. 

    прогноз погоди Укргідрометцентр повітря
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