Місія ОБСЄ зафіксувала 430 вибухів в Донецькій області



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У Луганській області кількість вибухів суттєво зменшилась

Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ констатувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню у Донецькій області.

Про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ.

Так, спостерігачі зафіксували 430 вибухів, що на 80 більше, якщо порівнювати з попереднім періодом. Більшість порушень режиму припинення вогню зафіксовано в районах на південний схід, південно-південний схід і південь від Пищевика (підконтрольний урядові), на північ, північно-північний схід і північний схід від Широкиного (підконтрольний урядові), а також у районах на захід і північ від Горлівки (непідконтрольна урядові).

У Луганській області СММ констатувала зменшення кількості порушень режиму припинення вогню, також зафіксувавши менше вибухів (23) якщо порівнювати з попереднім звітним періодом (приблизно 240 вибухів). Більшість порушень зафіксовано неподалік Березівського та Первомайська, а також в районі Золотого.

Раніше повдіомлялося, що згідно з інформацією Спеціальної мориторинговой місії ОБСЄ, біля населеного пункту Краснолуцский було виявлено понад 20 «Градів», які окупанти розмістили з порушенням лінії відведення.