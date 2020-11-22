В Горлівці у результаті вибуху в районі шахти загинули троє цивільних, – ОБСЄ

Чоловіки загинули в Горлівці 30 жовтня від численних осколкових поранень, отриманих внаслідок вибуху предмета

У Горлівці внаслідок випадкового спрацьовування вибухового пристрою в районі шахти 6/7 загинули троє чоловіків. Інцидент стався 30 жовтня.

Про це повідомила СММ ОБСЄ у звіті від 21 листопада.

Наголошується, що загиблі були родичами – батько, син і племінник у віці 60, 35 і 39 років.

«17 листопада жінка, яка представилася дочкою і сестрою двох з цих чоловіків, розповіла по телефону спостерігачам, що її батько і брат загинули в результаті інциденту, який стався 30 жовтня в районі шахти 6/7 в Горлівці», – йдеться в звіті.

Згідно з свідоцтвами про смерть, які вона показала команді Місії, чоловіки загинули в Горлівці 30 жовтня від численних осколкових поранень, отриманих внаслідок вибуху предмета.

В той же день дружина третього загиблого також підтвердила спостерігачам загибель чоловіка і показала свідоцтво про смерть.

«Спостерігачі зіткнулися з перешкодами в ході уточнення у медперсоналу обставин вищезазначених випадків жертв серед цивільного населення«, – додали в звіті СММ ОБСЄ.