В Горлівці у результаті вибуху в районі шахти загинули троє цивільних, – ОБСЄ
Чоловіки загинули в Горлівці 30 жовтня від численних осколкових поранень, отриманих внаслідок вибуху предмета
У Горлівці внаслідок випадкового спрацьовування вибухового пристрою в районі шахти 6/7 загинули троє чоловіків. Інцидент стався 30 жовтня.
Про це повідомила СММ ОБСЄ у звіті від 21 листопада.
Наголошується, що загиблі були родичами – батько, син і племінник у віці 60, 35 і 39 років.
«17 листопада жінка, яка представилася дочкою і сестрою двох з цих чоловіків, розповіла по телефону спостерігачам, що її батько і брат загинули в результаті інциденту, який стався 30 жовтня в районі шахти 6/7 в Горлівці», – йдеться в звіті.
Згідно з свідоцтвами про смерть, які вона показала команді Місії, чоловіки загинули в Горлівці 30 жовтня від численних осколкових поранень, отриманих внаслідок вибуху предмета.
В той же день дружина третього загиблого також підтвердила спостерігачам загибель чоловіка і показала свідоцтво про смерть.
«Спостерігачі зіткнулися з перешкодами в ході уточнення у медперсоналу обставин вищезазначених випадків жертв серед цивільного населення«, – додали в звіті СММ ОБСЄ.