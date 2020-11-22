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    Події в Україні

    В Горлівці у результаті вибуху в районі шахти загинули троє цивільних, – ОБСЄ

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    В Горлівці у результаті вибуху в районі шахти загинули троє цивільних, – ОБСЄ

    Чоловіки загинули в Горлівці 30 жовтня від численних осколкових поранень, отриманих внаслідок вибуху предмета

    У Горлівці внаслідок випадкового спрацьовування вибухового пристрою в районі шахти 6/7 загинули троє чоловіків. Інцидент стався 30 жовтня.

    Про це повідомила СММ ОБСЄ у звіті від 21 листопада.

    Наголошується, що загиблі були родичами – батько, син і племінник у віці 60, 35 і 39 років.

    «17 листопада жінка, яка представилася дочкою і сестрою двох з цих чоловіків, розповіла по телефону спостерігачам, що її батько і брат загинули в результаті інциденту, який стався 30 жовтня в районі шахти 6/7 в Горлівці», – йдеться в звіті.

    Згідно з свідоцтвами про смерть, які вона показала команді Місії, чоловіки загинули в Горлівці 30 жовтня від численних осколкових поранень, отриманих внаслідок вибуху предмета.

    В той же день дружина третього загиблого також підтвердила спостерігачам загибель чоловіка і показала свідоцтво про смерть.

    «Спостерігачі зіткнулися з перешкодами в ході уточнення у медперсоналу обставин вищезазначених випадків жертв серед цивільного населення«, – додали в звіті СММ ОБСЄ.

    Теги: ОБСЄ Донбас смерть населення
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