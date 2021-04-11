Міськрада Харкова закликала пільговиків не користуватися транспортом в години пік

На перевізників міста складено десятки адмінпротоколів через порушення карантину

Протягом першого дня перебування Харкова у «червоній» карантинній зоні, співробітниками поліції складено десятки протоколів щодо порушення правил пасажирських перевезень під час карантину. Про це секретар Харківської міської ради Ігор Терехов написав на своїй сторінці у Facebook.

«Харків'яни, звертаюся до вас! Сьогодні в наших з вами силах не допустити транспортний колапс в місті. Переконливо прошу вас: будьте карантинні обмеження, будьте терпимішими один до одного, до водіїв, до всіх, хто допомагає організувати роботу громадського транспорту. Від цього зараз багато що залежить», – закликав чиновник.

Терехов також звернувся до пасажирів пільгових категорій і попросив по можливості не користуватися транспортом у ранкові та вечірні години пік.

«Це дасть нам можливість розвантажити транспорт в умовах карантину», – заявив він.

При цьому секретар міськради зазначив, що перевізники не будуть зменшувати кількість транспорту або скасовувати маршрути.

«Поліція продовжить стежити за дотриманням карантинних норм на багатолюдних транспортних терміналах, звідки харків'яни їдуть до станцій метро. Пасажири без масок в метрополітен допускатися не будуть. Без винятків», – наголосив Ігор Терехов.

Нагадаємо, що в умовах введеної сьогодні, 11 квітня, у Харкові «червоної» зони карантину, в місті не обмежуватимуть роботу літніх майданчиків закладів харчування.

Раніше журналісти «зловили» секретаря Харківської міськради Ігоря Терехова в компанії депутата Харківської облради, екскерівника «Харьковских Известий» Ганною Кузнєцовою за відпочинком в елітному готелі Туреччини.