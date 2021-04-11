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    У «червоному» Харкові працюватимуть літні майданчики кафе

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    Відвідувачі можуть сидіти на літніх майданчиках, але з дотриманням соціальної дистанції - У «червоному» Харкові працюватимуть літні майданчики кафе
    Відвідувачі можуть сидіти на літніх майданчиках, але з дотриманням соціальної дистанції
    Фото: 2day.kh.ua

    Попри посилення обмежень, ринки у місті не закриють, бо вони змішаного типу

    В умовах «червоної» зони карантину у Харкові не обмежуватимуть роботу літніх майданчиків закладів харчування. Про це повідомив секретар Харківської міськради Ігор Терехов, пише «Суспільне. Харків».

    «Закриття підприємств громадського харчування в стаціонарних об'єктах, тобто на винос працювати можна. Літні майданчики можуть працювати за умови дотримання режиму. Відвідувачі можуть сидіти на літніх майданчиках, але з дотриманням соціальної дистанції. Це особлива вимога, щоб її дотримувалися обов'язково», – прокоментував Терехов.

    Він також зазначив, що мають закритися непродовольчі ринки, якщо 60% їх площі не відведено під торгівлю продуктами, але у Харкові, за його словами, таких немає.

    «У нас фактично усі змішані ринки, мають понад 60% продовольчих товарів. Фактично усі продовольчі й змішані ринки працюватимуть», – сказав Терехов.

    Тим часом журналісти «зловили» на фотооб’єктив секретаря Харківської міськради в компанії депутата Харківської облради, екскерівника «Харьковских Известий» Ганною Кузнєцовою за відпочинком в елітному готелі Туреччини. На фото видно, як Терехов проходжується холом готелю у компанії Анни Кузнєцової. Також в об'єктив камери потрапив Терехов, який засмагає у шезлонгу.

    Раніше також Закарпатська область вийшла із «червоної зони».

    Як повідомлялося, Івано-Франківська область вийшла з червоної зони епідемічної небезпеки поширення Covid-19, натомість з 11 квітня червоною стає Харківська область.

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    Теги: Харків Україна харчування коронавірус
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