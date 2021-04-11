У «червоному» Харкові працюватимуть літні майданчики кафе

Відвідувачі можуть сидіти на літніх майданчиках, але з дотриманням соціальної дистанції

Відвідувачі можуть сидіти на літніх майданчиках, але з дотриманням соціальної дистанції

Попри посилення обмежень, ринки у місті не закриють, бо вони змішаного типу

В умовах «червоної» зони карантину у Харкові не обмежуватимуть роботу літніх майданчиків закладів харчування. Про це повідомив секретар Харківської міськради Ігор Терехов, пише «Суспільне. Харків».

«Закриття підприємств громадського харчування в стаціонарних об'єктах, тобто на винос працювати можна. Літні майданчики можуть працювати за умови дотримання режиму. Відвідувачі можуть сидіти на літніх майданчиках, але з дотриманням соціальної дистанції. Це особлива вимога, щоб її дотримувалися обов'язково», – прокоментував Терехов.

Він також зазначив, що мають закритися непродовольчі ринки, якщо 60% їх площі не відведено під торгівлю продуктами, але у Харкові, за його словами, таких немає.

«У нас фактично усі змішані ринки, мають понад 60% продовольчих товарів. Фактично усі продовольчі й змішані ринки працюватимуть», – сказав Терехов.

Тим часом журналісти «зловили» на фотооб’єктив секретаря Харківської міськради в компанії депутата Харківської облради, екскерівника «Харьковских Известий» Ганною Кузнєцовою за відпочинком в елітному готелі Туреччини. На фото видно, як Терехов проходжується холом готелю у компанії Анни Кузнєцової. Також в об'єктив камери потрапив Терехов, який засмагає у шезлонгу.

Раніше також Закарпатська область вийшла із «червоної зони».

Як повідомлялося, Івано-Франківська область вийшла з червоної зони епідемічної небезпеки поширення Covid-19, натомість з 11 квітня червоною стає Харківська область.

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