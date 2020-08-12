Місто з культового серіалу? Британські ЗМІ розвідали, де може оселитися принц Гаррі з родиною



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Принц Гаррі, Меган Маркл та їхній син Арчі

Новим будинком для принца Гаррі і Меган Маркл стане маєток у Санта-Барбарі

Герцог і герцогиня Сассекські, Меган Маркл і принц Гаррі придбали особняк, де подружжя вирішило осісти і виховувати сина Арчі. Пара знайшла будинок у каліфорнійському місті Санта-Барбара, де розгортається дія однойменного культового серіалу 80-90-х років. Про це повідомляє Mirror.

Особняк знаходиться в 153 кілометрах від попереднього місця проживання сім'ї - той будинок в Лос-Анджелесі належав кінопродюсеру Тайлеру Перрі. Як пише видання, пара влаштувалася в Санта-Барбарі з початку липня 2020 року.

Новий будинок став особливим для пари - подружжя придбало його самостійно, це їхня перша спільна нерухомість.

Джерело газети також додає, що пара ніколи не збиралася жити в Лос-Анджелесі, але вибрала його «стартовим майданчиком» для знайомства з країною. Почасти таке рішення пов'язане з тим, що в окрузі живе мати Меган Дорія Регленд.

Нагадаємо, сім'я переїхала до Лос-Анджелеса в березні, після того як деякий час провела в канадському Ванкувері.

Коли Гаррі і Меган переїдуть до свого нового будинку, їх найближчими сусідами стануть Опра Вінфрі, Роб Лоув і Еллен Дедженерес.

Між іншим, раніше стало відомо, що британська принцеса Беатріс таємно вийшла заміж.