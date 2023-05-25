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Подекуди короткочасні дощі та грози: прогноз погоди на 25 травня

Діана Гасюк
glavcom.ua
Подекуди короткочасні дощі та грози: прогноз погоди на 25 травня
четвер в Україні матиме над собою нестійку атмосферу
фото з відкритих джерел

Температура повітря в більшості областей протягом дня 25-го травня буде +20+26 градусів

У четвер, 25 травня в Україні спостерігатиметься нестійка атмосфера. Практично повсюди – місцями короткочасні дощі та грози. Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко.

«Менша ймовірність опадів завтра – Волинь, Рівненщина, Тернопільська, Хмельницька, Чернівецька, Житомирська, Чернігівська, Київська області. Карта», – повідомила синоптикиня.

У Києві 25-го травня істотні опади малоймовірні. Максимальна температура повітря впродовж дня близько +25 градусів.

Наталія Діденко попередила, що враховуючи нестійкість атмосфери, часом може стрибати артеріальний тиск. Вона підкреслила, що не варто забувати брати з собою воду і піґулки.

«На сонці зараз, навіть попри комфортні градуси, часом припікає сильно, починає літати пух, все цвіте – шановні алергіки, захищайте обличчя кремом, не забувайте темні окуляри», – додала вона.

Раніше повідомлялося, що  на погоду в Європі влітку 2023 впливає тепла поверхнева температура в Тихому океані, знана, як Ель-Ніньйо. Вважається, що його вплив відчувається й в Україні.

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Теги: свято традиції повітря прогноз погоди

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