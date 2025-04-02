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Великдень 2025 року: чи буде скасовано комендантську годину у Києві

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Великдень 2025 року: чи буде скасовано комендантську годину у Києві
Комендантська година у столиці на Великдень діятиме, як і завжди, з 00:00 до 5:00
фото з відкритих джерел

Під час Великодня буде запроваджено додаткове патрулювання правоохоронців у місцях скупчення людей

Комендантську годину у цьому році на Великдень у Києві не скорочуватимуть. Про це повідомили у КМДА на запит «Рбк-Україна», інформує «Главком». 

«Режим комендантської години у зв’язку з Великодніми та іншими святковими й пам’ятними днями не змінюватимуть», – ідеться у відповіді відомства.

Водночас під час Великодня планують запровадити додаткове патрулювання і збільшити кількість правоохоронців у місцях скупчень людей.

Зазначимо, що цьогоріч католики й православні святкуватимуть Великдень в один і той самий день – 20 квітня.

Комендантська година діятиме, як і завжди, з 00:00 до 5:00. У цей час не можна перебувати на вулицях і публічних місцях, а також переміщатися на будь-якому транспорті без особливих перепусток. За порушення комендантської передбачено штраф у розмірі від 170 до 510 грн. Порушникам також можуть призначити виправні роботи або адміністративний арешт до 15 діб.

Нагадаємо, що у попередні роки комендантську годину на час Великодніх свят у Києві також не скорочували. 

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Теги: Київ Великдень 2025 комендантська година

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