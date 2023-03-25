Угорщина блокуватиме вступ України до Євросоюзу: названо причину

99 угорських шкіл в Україні перебувають під загрозою закриття через закон про освіту, вважають в Угорщині

Будапешт не підтримає євроатлантичну і європейську інтеграцію України

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що Будапешт не підтримає євроатлантичну і європейську інтеграцію України доки «школи на Закарпатті у небезпеці». Його слова процитував речник уряду Угорщини Золтан Ковач.

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«Угорщина не може підтримувати трансатлантичну та європейську інтеграцію України доти, доки угорські школи на Закарпатті перебувають у небезпеці», – сказав Сійярто.

Міністр закордонних справ Угорщини також заявив, що «1300 угорських шкіл і дитячих садків приймають дітей і студентів-біженців з України, поки 99 угорських початкових і середніх шкіл в Україні перебувають під загрозою закриття через український закон про освіту».

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Раніше уряд Угорщини підтвердив, що глава МЗС Петер Сійярто заблокував спільну заяву країн-членів Європейського Союзу щодо виданого Міжнародним кримінальним судом у Гаазі ордеру на арешт російського диктатора Володимира Путіна.

Як повідомлялося, Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та уповноваженої президента РФ у справах дітей Марії Львової-Бєлової. У заяві суду йдеться, що останняпов'язана із «незаконним вивезенням дітей» з України. При цьому російське МЗС називало звинувачення у насильницькому вивезенні неповнолітніх з української території хибними.