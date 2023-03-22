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Корбан програв суд загиблому на війні активісту

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Корбан програв суд загиблому на війні активісту
Адвокати Корбана на слухання не прийшли
фото з відкритих джерел

Апеляція Києва ухвалила рішення на користь Романа Ратушного та ГО «Захистимо Протасів Яр»

Апеляційний суд Києва, сьогодні, 22 березня скасував рішення, ухвалене на користь бізнесмена Геннадія Корбана, і постановила нове – щодо повної відмови у його вимогах. Адвокати Корбана на слухання не прийшли. Про це повідомляє Watchers.Media.

Раніше Геннадій Корбан позивався до загиблого на війні активіста Романа Ратушного та громадської організації щодо захисту честі та гідності. У позові він просив спростування інформації про його причетність до компанії ТОВ «Дайтона Груп», спроби забудови Протасового Яру та його морально-етичні якості.

Нагадаємо, 9 грудня 2021-го року Солом’янський райсуд Києва позов Корбана задовольнив. У 2022-му апеляція Києва підтвердила це рішення.

Натомість адвокати батьків Ратушного та громадської організації пішли до Верховного суду. Останній скасував рішення апеляції Києва і відправив справу на новий апеляційний розгляд.

Рішення у цьому новому розгляді і було прийняте сьогодні у судовому розгляді.

Нагадаємо, активіст Роман Ратушний загинув 9 червня в бою під Ізюмом. З першого дня повномасштабного вторгнення Росії Роман брав участь у боях під Києвом, а потім – у складі 93-ої ОМБр «Холодний Яр» звільняв Тростянець, воював на Сумщині та під Ізюмом.

Роман Ратушний був учасником Революції Гідності, брав участь в акціях протесту проти забудови Протасового Яру у Києві, був головою ініціативи, а потім і громадської організації «Захистимо Протасів Яр».

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Теги: суд Геннадій Корбан

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