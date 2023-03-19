Президент Сербії зробив дивну заяву щодо ордера на арешт Путіна

Вучич боїться, що спілкування з Путіним після видачі ордера на його арешт утрудниться

Видача ордера призведе до поганих політичних наслідків, вважає Вучич

Рішення Міжнародного кримінального суду видати ордер на арешт президента РФ Володимира Путіна тільки продовжить війну в Україні. Таку думку висловив президент Сербії Александр Вучич, повідомляє Associated Press.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Я вважаю, що видача ордера на арешт Путіна, якщо не вдаватися в юридичні питання, призведе до поганих політичних наслідків і говорить про велике небажання говорити про мир, про припинення вогню», – сказав Вучич журналістам.

На думку президента Сербії, ціль тих, хто це зробив – утруднити спілкування з Путіним, щоб усі, хто з ним розмовляє, знали, що його звинувачують у воєнних злочинах.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Раніше президент Сербії Олександр Вучич заявив, що його країна, як і раніше, прагне вступити до Європейського Союзу. Таким чином він натякнув, що Сербія може визначитися з вибором сторони в російсько-українській війні.

Нагадаємо, що очільник Сербії Олександр Вучич пообіцяв притягнути до відповідальності найманців російської ПВК «Вагнер», які воюють проти України.