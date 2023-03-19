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Президент Сербії зробив дивну заяву щодо ордера на арешт Путіна

Надія Карбунар
glavcom.ua
Президент Сербії зробив дивну заяву щодо ордера на арешт Путіна
Вучич боїться, що спілкування з Путіним після видачі ордера на його арешт утрудниться
фото з відкритих джерел

Видача ордера призведе до поганих політичних наслідків, вважає Вучич

Рішення Міжнародного кримінального суду видати ордер на арешт президента РФ Володимира Путіна тільки продовжить війну в Україні. Таку думку висловив президент Сербії Александр Вучич, повідомляє Associated Press.

«Я вважаю, що видача ордера на арешт Путіна, якщо не вдаватися в юридичні питання, призведе до поганих політичних наслідків і говорить про велике небажання говорити про мир, про припинення вогню», – сказав Вучич журналістам.

На думку президента Сербії, ціль тих, хто це зробив – утруднити спілкування з Путіним, щоб усі, хто з ним розмовляє, знали, що його звинувачують у воєнних злочинах.

Раніше президент Сербії Олександр Вучич заявив, що його країна, як і раніше, прагне вступити до Європейського Союзу. Таким чином він натякнув, що Сербія може визначитися з вибором сторони в російсько-українській війні.

Нагадаємо, що очільник Сербії Олександр Вучич пообіцяв притягнути до відповідальності найманців російської ПВК «Вагнер», які воюють проти України.  

Теги: арешт президент путін Сербія

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