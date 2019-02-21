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    На Донеччині затримана організаторка фейкового волевиявлення 2018 року

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    <span>Вибори на окупованому Росією Донбасі&nbsp;</span> - На Донеччині затримана організаторка фейкового волевиявлення 2018 року
    Вибори на окупованому Росією Донбасі 

    Місцева мешканка обіймала посаду заступника голови «територіальної виборчої комісії» однієї з дільниць Новоазовського району та за гроші забезпечувала проведення фейкового волевиявлення

    Співробітники Служби безпеки України залучені до операції Об’єднаних сил затримали у Донецькій області одну з організаторів псевдовиборів «голови ДНР та депутатів народної ради», проведених терористами в листопаді 2018 року. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

    Правоохоронці встановили, що місцева мешканка обіймала посаду заступника голови «територіальної виборчої комісії» однієї з дільниць Новоазовського району та за грошову винагороду забезпечувала організацію і проведення фейкового волевиявлення.

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    Правоохоронці затримали жінку на підконтрольній українській владі території, куди вона приїхала в особистих справах.

    У межах відкритого кримінального провадження за ч. 2 ст. 110 Кримінального кодексу України (посягання на територіальну цілісність та недоторканість України за попередньою змовою групою осіб) жінці оголошено про підозру.

    Як відомо, спостерігачі ОБСЄ бачили біля «виборчих дільниць» у «Л/ДНР» людей з автоматами.

    В СБУ підрахували, якби наведені окупантами «ЛНР» і «ДНР» дані щодо «виборів» були правдивими, то кожний учасник мав би на голосування лише 18 секунд.

    В ООН назвали «вибори» на Донбасі порушенням Конституції України і Мінських угод.

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