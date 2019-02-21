На Донеччині затримана організаторка фейкового волевиявлення 2018 року



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Вибори на окупованому Росією Донбасі

Місцева мешканка обіймала посаду заступника голови «територіальної виборчої комісії» однієї з дільниць Новоазовського району та за гроші забезпечувала проведення фейкового волевиявлення

Співробітники Служби безпеки України залучені до операції Об’єднаних сил затримали у Донецькій області одну з організаторів псевдовиборів «голови ДНР та депутатів народної ради», проведених терористами в листопаді 2018 року. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Правоохоронці встановили, що місцева мешканка обіймала посаду заступника голови «територіальної виборчої комісії» однієї з дільниць Новоазовського району та за грошову винагороду забезпечувала організацію і проведення фейкового волевиявлення.

Правоохоронці затримали жінку на підконтрольній українській владі території, куди вона приїхала в особистих справах.

У межах відкритого кримінального провадження за ч. 2 ст. 110 Кримінального кодексу України (посягання на територіальну цілісність та недоторканість України за попередньою змовою групою осіб) жінці оголошено про підозру.

Як відомо, спостерігачі ОБСЄ бачили біля «виборчих дільниць» у «Л/ДНР» людей з автоматами.

В СБУ підрахували, якби наведені окупантами «ЛНР» і «ДНР» дані щодо «виборів» були правдивими, то кожний учасник мав би на голосування лише 18 секунд.

В ООН назвали «вибори» на Донбасі порушенням Конституції України і Мінських угод.

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