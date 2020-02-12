Міжнародні організації утримуються від участі в конкурсі до ВККС через прогалини в законодавстві



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Засідання Міжнародної консультативної ради

Закон ще на стадії законопроєкту викликав зауваження не лише українських правників, але і посольств Європейського Союзу та Канади

В Україні наразі відсутня повноважна Вища кваліфікаційна комісія суддів. Новий склад має бути обраний на конкурсі, до якого зголосилися 189 кандидатів. Утім, власне конкурсна комісія досі не сформована. Три члени комісії були обрані Радою суддів ще минулого року, а три міжнародні експерти не делеговані досі через непрозорі процедури закону.

Як повідомляється на сайті Вищої ради правосуддя, ВРП подовжила до 10 березня термін для подання кандидатів від міжнародних організацій, з якими Україна співпрацює у сфері протидії корупції.

Заступник голови ВРП Олексій Маловацький запевняє, що діалог з європейцями ведеться, втім, обережність міжнародних організацій можна пояснити. Адже сам закон ще на стадії законопроєкту викликав зауваження не лише українських правників, але і посольств Європейського Союзу та Канади; критика лунала від генерального секретаря Ради Європи, а Венеціанська комісія надала низку критичних зауважень. «Під час зустрічі з Міжнародною консультативною радою при ВРП на минулому тижні ми почули позицію наших партнерів про те, що закон не дає їм чіткої процедури для участі в конкурсі до ВККС», - констатував Олексій Маловацький.

Він нагадав, що наразі закон перебуває на розгляді в Конституційному суді, і рішення КС може розблокувати процедури конкурсу за участю міжнародників.

Також він зауважив на необхідності проведення додаткових консультацій щодо Положення про проведення конкурсу, яке було прийнято Вищою радою правосуддя для імплементації норм закону. ВРП звернулася до низки наукових установ для оцінки цього Положення.

Заступник голови ВРП застеріг, що без повноважної ВККСУ криза кадрів у судовій системі поглиблюється, що ускладнює доступ до правосуддя для українських громадян.

Нагадаємо, у листопаді 2019 року набули чинності зміни до закону «Про судоустрій і статус суддів» №193-ІХ. З того моменту було припинено повноваження ВККС, та впродовж 90 днів мав бути сформований новий склад цього органу.

У разі формування нового складу ВККСУ в листопаді поточного року дефіцит кадрів у судах складатиме не менше 3000 осіб, що становить майже половину всіх суддів України. Середній розгляд справ у судах може сягнути двох років.