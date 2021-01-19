Керівник Мінфіну розповів про майбутній формат співпраці України з МВФ

Після 2023 року МВФ буде виділяти гроші на резерви Нацбанку, або лише надавати гарантії, що гроші будуть доступні у випадку надзвичайної ситуації, – Марченко

Міжнародний валютний фонд повинен припинити пряме фінансування державного бюджету до 2023 року. Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко в інтерв’ю австрійському виданню Der Standard, переклад якого оприлюднений на сайті Мінфіну.

За словами Марченка, Міністерство фінансів України хоче змінити формат співпраці з МВФ.

«Ми хочемо, щоб МВФ виділяв гроші на резерви Національного банку, або лише надавав технічну допомогу, тобто гарантії, що гроші будуть доступні у випадку надзвичайної ситуації. Пряме фінансування держбюджету має припинитися до 2023 року, аби ми могли позичати гроші на ринкових умовах і знову ставати незалежними відносно своїх запозичень», ‒ сказав він.

За його словами, на поточному етапі розвитку країна потребує допомоги МВФ.

«І ми робимо все можливе, щоб продовжувати співпрацю та виконувати умови програми. Ми все ще залежатимемо від хороших новин від МВФ у 2021 році, аби продовжувати співпрацювати з ЄС та Світовим банком та позичати гроші на ринку капіталу за прийнятними процентними ставками. Але ми хочемо змінити формат співпраці», ‒ стверджує міністр.

До відома, Україна протягом 2021 року поверне Міжнародному валютному фонду $1 154,7 млн в спеціальних правах запозичення (SDR). За сьогоднішнім курсом це становить $1 672,9 млн.

Як повідомлялося 11 січня, МВФ відновив роботу в Україні.

Напередодні нового року міністр фінансів повідомив, коли Україна очікує два транші від МВФ. «Перший транш на $2,1 млрд ми отримали в червні. Ще мало б надійти два транші по $700 млн цього року. Вони перенесені на наступний рік. Тому початково ідеться про $700 млн, які зможемо отримати після перегляду програми, її погодження на рівні місії і менеджменту МВФ», ─ розповів міністр.

До слова, голова Ради НБУ Богдан Данилишин вважає, що Україна цього року потребувати рекордних запозичень.

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