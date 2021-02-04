Місія МВФ після свят продовжила роботу в Україні

Віртуальна місія МВФ почала роботу в Україні наприкінці минулого року

Наразі триває перший огляд угоди по програмі stand-by

Місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) продовжила свою роботу в Україні. Додаткова інформація по роботі місії поки відсутня.

Про це заявив представник МВФ Джеррі Райс.

За його словами, триває перший огляд угоди по програмі stand-by, підтримка МВФ, фінансова підтримка України.

«Цей огляд триває прямо зараз. Віртуальна місія, штабна місія, почалася наприкінці минулого року. Вона була пройдена, зробила невелику перерву у святковий період, відновилася і триває», – заявив Райс.

Напередодні посли Великої сімки привітали конструктивну взаємодію України з МВФ.

Як відомо, Україна у 2021 році розраховує отримати від Міжнародного валютного фонду 2,2 мільярди доларів. Це загальна сума , яку буде розділено на три транші.

Нагадаємо, Національний банк України оцінює як високі шанси першого перегляду програми Stand-By. Рішення має бути прийнято за підсумками роботи місії Міжнародного валютного фонду в Україні.