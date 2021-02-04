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    Економіка та фінанси

    Місія МВФ після свят продовжила роботу в Україні

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    <p>Віртуальна місія МВФ почала роботу в Україні наприкінці минулого року</p> - Місія МВФ після свят продовжила роботу в Україні

    Віртуальна місія МВФ почала роботу в Україні наприкінці минулого року

    Наразі триває перший огляд угоди по програмі stand-by

    Місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) продовжила свою роботу в Україні. Додаткова інформація по роботі місії поки відсутня.

    Про це заявив представник МВФ Джеррі Райс.

    За його словами, триває перший огляд угоди по програмі stand-by, підтримка МВФ, фінансова підтримка України.

    «Цей огляд триває прямо зараз. Віртуальна місія, штабна місія, почалася наприкінці минулого року. Вона була пройдена, зробила невелику перерву у святковий період, відновилася і триває», – заявив Райс.

    Напередодні посли Великої сімки привітали конструктивну взаємодію України з МВФ.

    Як відомо, Україна у 2021 році розраховує отримати від Міжнародного валютного фонду 2,2 мільярди доларів. Це загальна сума , яку буде розділено на три транші.

    Нагадаємо, Національний банк України оцінює як високі шанси першого перегляду програми Stand-By. Рішення має бути прийнято за підсумками роботи місії Міжнародного валютного фонду в Україні.

    Теги: МВФ Національний банк кредит економіка Україна фінанси
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