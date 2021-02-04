НБУ покарав Ідея Банк за порушення

Власника польського Idea Bank звинувачують у причетності до фінансової піраміди

Національний банк у січні застосував до АТ «Ідея Банк» захід впливу за порушення у сфері фінансового моніторингу.

У повідомленні йдеться, що НБУ застосовував до Ідея Банку захід впливу у вигляді письмового застереження за результатами нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення за діяльністю банків та небанківських фінансових установ, а також валютного нагляду.

Такий захід впливу застосовано за нездійснення банком ідентифікації та верифікації клієнта, а також невиконання банком вимоги щодо заборони проводити фінансові операції з готівкою з фізичними особами, яких включено до переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або до яких застосовано міжнародні санкції, та обов’язку зупинити здійснення фінансової операції, якщо її учасником або вигодоодержувачем за ними є особа, яку включено до зазначеного переліку.

Нагадаємо, власника польського Idea Bank звинувачують у причетності до фінансової піраміди. Міністерство юстиції Польщі подало клопотання про арешт мажоритарного власника та голови наглядової ради Idea Bank Лешека Чарнецького.

У жовтні 2020 року АМКУ оштрафував Ідея Банк на 4 млн грн за поширення неправдивої інформації під час рекламної кампанії.

У грудні 2019 року польський Getin Holding заявив про наміри продати український Idea Bank інвестиційній компанії Dragon Capital.

Після цього Getin Holding оголосив про продаж 100% акцій Ідея Банку групі компаній Dragon Capital майже за 1,4 млрд грн ($58,5 млн), що складає близько 1,6 капіталу.

Однак сторони розірвали договір і Getin Holding відмовився продавати банк. Сторони не змогли протягом встановленого терміну узгодити ціну продажу Ідея Банку.

Також Getin Holding не отримав жодної інформації про затвердження угоди Національним банком, що було однією з умов переходу права власності на акції в Ідея Банку.