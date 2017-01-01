Міжнародні резерви України зросли майже до $19 млрд

З початку цього року резерви зросли майже на 22%

Станом на 1 грудня поточного року міжнародні резерви України становили 18,9057 млрд доларів США (в еквіваленті) за попередніми даними. Про це повідомляє прес-служба Національного банку України.«Таким чином, з початку цього року вони (резерви. – Ред.) зросли майже на 22%, і вже вчетверте оновили максимум з січня 2014 року», -



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Золотовалютні резерви України

З початку цього року резерви зросли майже на 22%

Станом на 1 грудня поточного року міжнародні резерви України становили 18,9057 млрд доларів США (в еквіваленті) за попередніми даними. Про це повідомляє прес-служба Національного банку України.

«Таким чином, з початку цього року вони (резерви. – Ред.) зросли майже на 22%, і вже вчетверте оновили максимум з січня 2014 року», - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що на динаміку обсягів міжнародних резервів за минулий місяць вплинули, зокрема, надходження на користь уряду у сумі 670,4 млн дол. США, у тому числі 664,0 млн дол. США - від розміщення облігацій внутрішньої державної позики, номінованих у валюті, а також витрати на виплати за зовнішнім боргом, а саме:

на користь Міжнародного валютного фонду було здійснено платежі у розмірі 447,1 млн дол.. США;

на обслуговування та погашення державного та гарантованого державою боргу в іноземній валюті було спрямовано 358,3 млн дол. США, у тому числі 18,5 млн дол. США – обслуговування облігацій зовнішньої державної позики та 282,2 млн дол. США – на обслуговування і погашення за облігаціями внутрішньої державної позики.

На додаток, 100 млн дол. США з міжнародних резервів у листопаді було спрямовано на повернення запозичених у жовтні коштів за операцією swap з уповноваженим банком.

Окрім того, 49,1 млн дол. США минулого місяця було спрямовано на валютні інтервенції для згладжування надмірних коливань, викликаних тимчасовими факторами. З них 20 млн дол. США було продано під час інтервенцій у формі запиту щодо найкращого курсу.

В той же час, НБУ купив на міжбанківському валютному ринку 188 млн дол. США шляхом проведення інтервенцій у формі запиту щодо найкращого курсу. Таким чином, обсяг чистої купівлі Національним банком валюти на міжбанківському ринку для поповнення резервів у минулому місяці становив 138,9 млн дол. США.

«Станом на 01 грудня обсяг міжнародних резервів покриває 3,7 місяця майбутнього імпорту і є достатнім для виконання зобов’язань України та поточних операцій Уряду і Національного банку», - зазначають у НБУ.

Станом на 1 грудня поточного року міжнародні резерви України становили 18,9057 млрд доларів США (в еквіваленті) за попередніми даними. Про це повідомляє прес-служба Національного банку України.

«Таким чином, з початку цього року вони (резерви. – Ред.) зросли майже на 22%, і вже вчетверте оновили максимум з січня 2014 року», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на динаміку обсягів міжнародних резервів за минулий місяць вплинули, зокрема, надходження на користь уряду у сумі 670,4 млн дол. США, у тому числі 664,0 млн дол. США - від розміщення облігацій внутрішньої державної позики, номінованих у валюті, а також витрати на виплати за зовнішнім боргом, а саме:

на користь Міжнародного валютного фонду було здійснено платежі у розмірі 447,1 млн дол.. США; • на обслуговування та погашення державного та гарантованого державою боргу в іноземній валюті було спрямовано 358,3 млн дол. США, у тому числі 18,5 млн дол. США – обслуговування облігацій зовнішньої державної позики та 282,2 млн дол. США – на обслуговування і погашення за облігаціями внутрішньої державної позики.

На додаток, 100 млн дол. США з міжнародних резервів у листопаді було спрямовано на повернення запозичених у жовтні коштів за операцією swap з уповноваженим банком.

Окрім того, 49,1 млн дол. США минулого місяця було спрямовано на валютні інтервенції для згладжування надмірних коливань, викликаних тимчасовими факторами. З них 20 млн дол. США було продано під час інтервенцій у формі запиту щодо найкращого курсу.

В той же час, НБУ купив на міжбанківському валютному ринку 188 млн дол. США шляхом проведення інтервенцій у формі запиту щодо найкращого курсу. Таким чином, обсяг чистої купівлі Національним банком валюти на міжбанківському ринку для поповнення резервів у минулому місяці становив 138,9 млн дол. США.

«Станом на 01 грудня обсяг міжнародних резервів покриває 3,7 місяця майбутнього імпорту і є достатнім для виконання зобов’язань України та поточних операцій Уряду і Національного банку», - зазначають у НБУ.