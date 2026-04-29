Міжнародний день танцю: скільки заробляють хореографи в Україні

glavcom.ua
Вікторія Літвінова
Міжнародний день танцю об'єднує колективи театрів опери та балету, ансамблі народного й бального танцю, сучасні трупи та самодіяльних артистів з усього світу
фото з відкритих джерел

Від 8 000 до 60 000 грн: діапазон зарплат залежить від досвіду, міста та формату роботи

Сьогодні, 29 квітня, весь танцювальний світ відзначає Міжнародний день танцю – від солістів провідних театрів до учасників самодіяльних колективів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ЮНЕСКО. Редакція зібрала актуальні дані про заробітні плати хореографів і танцівників в Україні за квітень 2026 року. 

Свято, народжене у Франції

Міжнародний день танцю відзначається з 1982 року за ініціативою Міжнародної ради танцю (CID) при ЮНЕСКО. Дату обрано не випадково: 29 квітня – день народження французького балетмейстера Жана-Жоржа Новерра (1727–1810), реформатора та теоретика хореографічного мистецтва, якого називають «батьком сучасного балету». Саме він здійснив революцію в хореографії, відокремивши балет від опери й перетворивши його на самостійний вид мистецтва. Його праця «Листи про танець і балети», видана 1759 року, досі вважається теоретичною основою професійної хореографії.

Щороку у цей день проводять концерти, відкриті уроки, фестивалі та майстер-класи. Свято відзначають колективи театрів опери та балету, сучасні танцювальні трупи, ансамблі народного й бального танцю – як професійні, так і самодіяльні артисти. 

Скільки заробляє хореограф в Україні

За даними Work.ua, розрахованими на основі 32 вакансій за останні три місяці, середня зарплата хореографа в Україні у квітні 2026 року становить 18 500 грн. Діапазон виплат – від 8 000 до 29 000 грн, хоча окремі вакансії у великих містах пропонують до 40 000–60 000 грн.

Регіональна картина виглядає так:

  • Київ – у середньому 18 600 грн (діапазон 12 000–28 000 грн);
  • Львів та Одеса – у середньому 14 000 грн;
  • регіональні центри – близько 10 500 грн.

Рівень доходу суттєво залежить і від досвіду:

  • початківці (0–2 роки) – фіксована ставка 8 000–12 000 грн;
  • досвідчені фахівці (3–5 років) – 12 000–18 000 грн;
  • керівники колективів – 18 000–25 000 грн, а на посадах керівників напрямків – до 40 000 грн.

Для порівняння: середня зарплата в Україні у лютому 2026 року становила 28 321 грн. 

Міжнародний день танцю: скільки заробляють хореографи в Україні фото 1
Інфографіка: Главком

Державні колективи та приватна практика

У державних закладах рівень оплати праці регулюється тарифними сітками. За словами художнього керівника Національного ансамблю танцю імені Павла Вірського Мирослава Вантуха, танцівник першої вищої категорії отримує близько 36 000 грн. Ця цифра з'явилася в публічному просторі у 2021 році – з того часу ставки могли змінитися. У Національній опері мінімальна ставка балерини – близько 10 000 грн, однак суттєвий дохід приносять гастролі.

Значно гнучкіший заробіток у приватній практиці. Середня ставка на приватних уроках – 300–500 грн/год; топхореографи, які працюють із зірками або готують до змагань, можуть брати від 1 000 грн/год. Постановка одного весільного танцю оцінюється у 3 000–10 000 грн, а робота над масштабними шоу – до 50 000 грн.

Онлайн-інструменти також стають дедалі популярнішим джерелом доходу:

  • Zoom-заняття – 200–400 грн/год;
  • відеокурси – від 1 000 грн за модуль, з потенційним доходом 10 000–40 000 грн/міс;
  • майстер-класи на виїзді – 10 000–25 000 грн за день інтенсиву (при групі 20–30 осіб).
Міжнародний день танцю: скільки заробляють хореографи в Україні фото 2
Інфографіка: Главком

За кордоном – у 3–5 разів більше

Міжнародний ринок пропонує хореографам значно кращі фінансові перспективи. Середня місячна зарплата хореографа у різних країнах виглядає так:

  • США – $3 000–5 500;
  • Німеччина – €2 500–4 200;
  • Франція – €2 000–3 500;
  • Польща – €1 000–2 000.

Зірки світового балету та провідні артисти можуть отримувати від $5 000 до $15 000 за один виступ на гастролях. Втім, вихід на міжнародний ринок вимагає потужного портфоліо та знання мови.

Нагадаємо, з 1 січня 2026 року мінімальна заробітна плата в Україні зросла з 8 000 до 8 647 грн. Підвищення позначилося й на тарифних ставках у бюджетній сфері культури, де хореографи з початківською кваліфікацією нерідко отримують виплати, наближені до мінімального рівня.

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
