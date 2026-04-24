Зростання зарплат в енергосекторі: компанія «Укренерго» переглянула фонд оплати праці

glavcom.ua
Будівля офісу Національної енергетичної компанії
фото з відкритих джерел

Компанія «Укренерго» збільшило фонд оплати праці до 4,6 млрд грн

Національна енергетична компанія «Укренерго» здійснила планове підвищення видатків на утримання персоналу. Згідно з фінансовою звітністю компанії, зокрема за даними системи YouControl, фонд оплати праці системного оператора за минулий рік зріс на 13,4%. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Delo.ua.

Ключові показники фінансування персоналу:

  • Загальний бюджет: Витрати на зарплати та супутні нарахування зросли з 4 млрд грн до 4,6 млрд грн.
  • Штат компанії: Наразі в «Укренерго» працює 7 476 фахівців. Це переважно унікальні спеціалісти: диспетчери, які в режимі реального часу балансують енергосистему, мережеві інженери та експерти з ринку електроенергії.
  • Середні витрати на працівника: У місячному еквіваленті витрати на одну особу зросли на 6 304 грн. Якщо раніше цей показник становив близько 44,5 тис. грн, то тепер він сягнув 50 860 грн на місяць (сума включає податки та збори).

Зауважимо, диспетчери та інженери компанії працюють в умовах надвисоких навантажень через постійні обстріли інфраструктури та необхідність проведення надскладних ремонтів.

Варто відзначити, що показники «Укренерго» демонструють більш стриману динаміку порівняно з іншим енергогігантом – компанією «Енергоатом», де фонд оплати праці за цей же період злетів на 26,5%, а середні витрати на одного працівника сягнули понад 71 тис. грн.

На запит «Главкому» «Енергоатом» відповів, що на посаді тимчасово виконуючого обов’язків голови правління акціонерного товариства «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» Павло Ковтонюк заробив 5,64 млн грн. 

