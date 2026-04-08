Що буде, якщо людей з інвалідністю не брати на роботу: як змінилися штрафи за рік

Ростислав Вонс
Ростислав Вонс
8,7 тис. компаній отримали штраф за відсутність людей з інвалідністю у штаті
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

За минулий рік роботодавцям було нараховано санкції на 2,76 млрд грн

За даними Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю, 317 тис. грн штрафу, у середньому, отримали роботодавці, які не працевлаштували людей з інвалідністю торік. За рік середня сума штрафу зросла на 20%. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Опендатабот».

Так, 8 697 роботодавцям, які не виконали норматив, було нараховано санкції на загальну суму 2,76 млрд грн. Це близько 10% від усіх роботодавців, які мали працевлаштувати людей з інвалідністю за підсумками 2025 року. Для порівняння, у 2023 році цей показник сягав 17,5%, а до початку повномасштабної війни — лише 2,5%.

Сума штрафів за відсутність людей з інвалідністю в штаті
Кількість роботодавців, які повинні працевлаштувати людей з інвалідністю
інфографіка: «Опендатабот»

Загалом 88 705 компаній, що мають від вісьмох працівників, підпадали під обов’язковий норматив створення робочих місць для людей з інвалідністю торік. Це на 2% менше, ніж у 2024 році.

Нагадаємо, з 1 січня 2026 року в Україні набули чинності зміни до законодавства про забезпечення права людей з інвалідністю на працю. Нові правила встановлюють обов’язкові квоти для роботодавців та фінансову відповідальність у разі їхнього недотримання.

Раніше уряд ухвалив низку рішень для підтримки людей з інвалідністю. Люди з інвалідністю зможуть отримати компенсацію за переобладнання автомобіля. Крім того, Кабмін підвищив доступність протезів та ортезів для дітей та дорослих – цивільних, які постраждали від російської агресії.

До слова, відтепер пільгові квитки на потяг для пасажирів з інвалідністю можна придбати онлайн зі спеціального резерву, без звернення до каси. Раніше для цього потрібно було їхати на вокзал, що створювало додаткові труднощі для пасажира.

