Олігарх Дерипаска пропонує росіянам 72-годинний робочий тиждень

Російські олігархи для порятунку економіки РФ від наслідків світової кризи пропонує запровадити шестиденний робочий тиждень з 12-годинним графіком. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Службу зовнішньої розвідки.

У Службі зовнішньої розвідки повідомляють, що після зустрічі з Володимиром Путіним російський мільярдер Олег Дерипаска виступив з ініціативою радикального перегляду трудових норм у РФ. Олігарх пропонує встановити для громадян 12-годинний робочий день при шестиденному робочому тижні.

«Ресурсів у нас не так багато. Якщо точніше, тільки один, і пов'язаний він із нашою національною особливістю: у важкі хвилини ми вміємо зібратися та працювати більше», – зауважив Дерипаска.

Ідею Дерипаски про перехід на 12-годинний робочий день при шестиденці неочікувано підтримали в наукових колах РФ. Академік Геннадій Оніщенко заявив, що такий графік нібито вже успішно працює в окремих галузях. За його словами, до «експерименту» мають долучитися робітники видобувної та переробної промисловості – фактично основний трудовий ресурс країни.

У розвідці пов'язують таку трансформацію свідомості бізнесу з результатами саміту Путіна з олігархами. Аби задобрити Кремль та профінансувати витрати на так звану «СВО», російські мільярдери пообіцяли астрономічні суми до держбюджету:

Сулейман Керімов – 200 млрд рублів;

Володимир Потанін – 130 млрд рублів;

Олег Дерипаска – 100 млрд рублів.

Пропозиція запровадити «рабські» умови праці – це пряма спроба великого бізнесу компенсувати ці мільярдні втрати за рахунок максимального витискання сил із дешевої робочої сили.

«Главком» писав, що російська економіка вперше за роки повномасштабної війни проти України офіційно визнана Кремлем як така, що втратила динаміку та увійшла в режим «стагнації». В українській розвідці додали, що риторика урядовців і центробанку не здатна замаскувати очевидний дефіцит як у федеральному бюджеті, так і в регіонах.

Нагадаємо, російська економічна модель дедалі більше ізолюється та занурюється в системну кризу, втрачаючи ознаки прозорості та стабільності. Згідно з даними Служби зовнішньої розвідки України (СЗР), фінансовий сектор РФ перейшов у режим «керованого хаосу», де приховування реального стану справ стало державною політикою.