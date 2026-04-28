День охорони праці: скільки платять фахівцям з безпеки

Фахівці з охорони праці несуть відповідальність за безпеку на виробництві – від шахт до офісів

Зарплата інженера з охорони праці за рік зросла на 19%

28 квітня в Україні відзначають День охорони праці – дату, що збігається зі Всесвітнім днем безпеки праці МОП. «Главком» зібрав актуальні дані про заробітні плати фахівців галузі за результатами аналізу ринку праці у 2026 році.

Хто такий фахівець з охорони праці

День охорони праці відзначають щороку 28 квітня. Дата обрана невипадково: вона збігається зі Всесвітнім днем охорони праці, який запровадила Міжнародна організація праці. В Україні це свято офіційно встановили 2006 року. Цього дня проводять інформаційні кампанії, семінари, навчання з техніки безпеки та вшановують пам'ять працівників, що загинули або постраждали на виробництві.

Фахівці з охорони праці – інженери, начальники відділів і директори з безпеки – відповідають за дотримання норм на виробництві, розробку інструкцій і мінімізацію ризиків. Їхня робота є обов'язковою для підприємств у промисловості, будівництві, енергетиці та будь-якій іншій галузі з підвищеним рівнем небезпеки.

Загальноукраїнські показники

За даними аналізу ринку праці, середня заробітна плата фахівця з охорони праці в Україні у квітні 2026 року становить 25 000 грн. Діапазон виплат – від 12 000 до 44 000 грн – відображає суттєву різницю між початківцями та керівниками галузі. Показники розраховано на основі 173 вакансій по всій країні.

Порівняно з квітнем минулого року зарплата в галузі зросла на 19%. Для порівняння: у лютому 2025-го середній показник по Україні становив 20 000 грн, тобто за рік приріст склав 5 000 грн.

Київ і регіони

Столиця традиційно пропонує найвищі ставки: середня зарплата фахівця з охорони праці в Києві – 27 500 грн, що на 10% більше порівняно з минулим роком. Водночас темпи зростання в регіонах (+19%) суттєво випереджають столичні. Верхня межа київських пропозицій сягає 62 000 грн – такий рівень оплати отримують досвідчені директори з охорони праці у великих компаніях.

За наявними даними, регіональні зарплати залишаються в діапазоні 14 000–20 000 грн залежно від міста та специфіки підприємства.

Найвищі пропозиції за межами Києва фіксують у промислових регіонах та великих виробничих центрах. Фахівці у складних галузях – шахтарська промисловість, металургія, хімічне виробництво – можуть розраховувати на суттєво вищу оплату, ніж середня по ринку.

Скільки заробляють фахівці з охорони праці Інфографіка: Главком

Що впливає на зарплату

Зростання виплат у галузі зумовлене кількома чинниками:

дефіцит кадрів: 67% бізнесів повідомляють про проблеми з пошуком персоналу;

законодавчі зміни: посилення відповідальності за безпеку праці та впровадження нових норм прозорості оплати;

підвищення попиту: роботодавці шукають кваліфікованих інженерів, готових працювати в умовах підвищених ризиків;

підвищення мінімальної заробітної плати до 8 647 грн із початку 2026 року.

Різниця між початковою ланкою (інженер) та топменеджментом (директор з охорони праці) може досягати трьох-чотирьох разів: від 14 000 грн на старті до 62 000 грн у столиці для керівника.



Нагадаємо, середня зарплата в Україні у лютому 2026 року зросла до 28 321 грн. Найвищий рівень оплати праці зафіксовано у Києві – 45 651 грн. Лідерами за доходами залишаються IT-сфера та фінансовий сектор.

До слова, на ринку праці України у 2026 році кількість вакансій зросла на 13%, тоді як кількість відгуків на них скоротилася – ринок залишається дефіцитним для роботодавців.