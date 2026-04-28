День охорони праці: скільки платять фахівцям з безпеки

Вікторія Літвінова
Фахівці з охорони праці несуть відповідальність за безпеку на виробництві – від шахт до офісів
Зарплата інженера з охорони праці за рік зросла на 19%

28 квітня в Україні відзначають День охорони праці – дату, що збігається зі Всесвітнім днем безпеки праці МОП. «Главком» зібрав актуальні дані про заробітні плати фахівців галузі за результатами аналізу ринку праці у 2026 році.  

Хто такий фахівець з охорони праці

День охорони праці відзначають щороку 28 квітня. Дата обрана невипадково: вона збігається зі Всесвітнім днем охорони праці, який запровадила Міжнародна організація праці. В Україні це свято офіційно встановили 2006 року. Цього дня проводять інформаційні кампанії, семінари, навчання з техніки безпеки та вшановують пам'ять працівників, що загинули або постраждали на виробництві.

Фахівці з охорони праці – інженери, начальники відділів і директори з безпеки – відповідають за дотримання норм на виробництві, розробку інструкцій і мінімізацію ризиків. Їхня робота є обов'язковою для підприємств у промисловості, будівництві, енергетиці та будь-якій іншій галузі з підвищеним рівнем небезпеки. 

Загальноукраїнські показники

За даними аналізу ринку праці, середня заробітна плата фахівця з охорони праці в Україні у квітні 2026 року становить 25 000 грн. Діапазон виплат – від 12 000 до 44 000 грн – відображає суттєву різницю між початківцями та керівниками галузі. Показники розраховано на основі 173 вакансій по всій країні.

Порівняно з квітнем минулого року зарплата в галузі зросла на 19%. Для порівняння: у лютому 2025-го середній показник по Україні становив 20 000 грн, тобто за рік приріст склав 5 000 грн. 

Київ і регіони

Столиця традиційно пропонує найвищі ставки: середня зарплата фахівця з охорони праці в Києві – 27 500 грн, що на 10% більше порівняно з минулим роком. Водночас темпи зростання в регіонах (+19%) суттєво випереджають столичні. Верхня межа київських пропозицій сягає 62 000 грн – такий рівень оплати отримують досвідчені директори з охорони праці у великих компаніях.

За наявними даними, регіональні зарплати залишаються в діапазоні 14 000–20 000 грн залежно від міста та специфіки підприємства.

Найвищі пропозиції за межами Києва фіксують у промислових регіонах та великих виробничих центрах. Фахівці у складних галузях – шахтарська промисловість, металургія, хімічне виробництво – можуть розраховувати на суттєво вищу оплату, ніж середня по ринку.

Скільки заробляють фахівці з охорони праці
Що впливає на зарплату

Зростання виплат у галузі зумовлене кількома чинниками:

  • дефіцит кадрів: 67% бізнесів повідомляють про проблеми з пошуком персоналу;
  • законодавчі зміни: посилення відповідальності за безпеку праці та впровадження нових норм прозорості оплати;
  • підвищення попиту: роботодавці шукають кваліфікованих інженерів, готових працювати в умовах підвищених ризиків;
  • підвищення мінімальної заробітної плати до 8 647 грн із початку 2026 року.

Різниця між початковою ланкою (інженер) та топменеджментом (директор з охорони праці) може досягати трьох-чотирьох разів: від 14 000 грн на старті до 62 000 грн у столиці для керівника.

Нагадаємо, середня зарплата в Україні у лютому 2026 року зросла до 28 321 грн. Найвищий рівень оплати праці зафіксовано у Києві – 45 651 грн. Лідерами за доходами залишаються IT-сфера та фінансовий сектор.

До слова, на ринку праці України у 2026 році кількість вакансій зросла на 13%, тоді як кількість відгуків на них скоротилася – ринок залишається дефіцитним для роботодавців.

Читайте також:

Читайте також

8,7 тис. компаній отримали штраф за відсутність людей з інвалідністю у штаті
Що буде, якщо людей з інвалідністю не брати на роботу: як змінилися штрафи за рік
8 квiтня, 09:55
Ризики для російської економіки посилюються
Кремль пропонує запровадити 12-годинну робочу зміну: подробиці
6 квiтня, 08:27
Найвищий рівень зарплат зафіксовано у столиці – 45 651 грн та Київській області – 29 077 грн
В Україні зросла середня зарплата: деталі
30 березня, 21:31

День охорони праці: скільки платять фахівцям з безпеки
Курс валют 28 квітня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Ціни на пальне 28 квітня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
З 1 травня субсидії перерахують автоматично: кому треба подати заяву
М'ясо в Україні дорожчає: скільки коштує курятина та яловичина
Ціни на будинки в Україні зросли до 30% за рік
Новини

В Україні місцями дощитиме: погода на 28 квітня 2026
Сьогодні, 05:59
«Зоря» впевнено здолала «Верес» на фініші туру Прем'єр-ліги
Вчора, 17:30
Півзахисник молодіжної збірної України оформив ефектний гол у чемпіонаті Німеччини
Вчора, 16:45
«Епіцентр» не втримав перемогу над «Олександрією» в Прем'єр-лізі
Вчора, 14:57
Історичний светр Грецкі пішов із молотка за рекордні гроші
Вчора, 14:25
Дворазовий володар Кубка Стенлі завершив кар'єру
Вчора, 13:00

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
