День охорони праці: скільки платять фахівцям з безпеки
Зарплата інженера з охорони праці за рік зросла на 19%
28 квітня в Україні відзначають День охорони праці – дату, що збігається зі Всесвітнім днем безпеки праці МОП. «Главком» зібрав актуальні дані про заробітні плати фахівців галузі за результатами аналізу ринку праці у 2026 році.
Хто такий фахівець з охорони праці
День охорони праці відзначають щороку 28 квітня. Дата обрана невипадково: вона збігається зі Всесвітнім днем охорони праці, який запровадила Міжнародна організація праці. В Україні це свято офіційно встановили 2006 року. Цього дня проводять інформаційні кампанії, семінари, навчання з техніки безпеки та вшановують пам'ять працівників, що загинули або постраждали на виробництві.
Фахівці з охорони праці – інженери, начальники відділів і директори з безпеки – відповідають за дотримання норм на виробництві, розробку інструкцій і мінімізацію ризиків. Їхня робота є обов'язковою для підприємств у промисловості, будівництві, енергетиці та будь-якій іншій галузі з підвищеним рівнем небезпеки.
Загальноукраїнські показники
За даними аналізу ринку праці, середня заробітна плата фахівця з охорони праці в Україні у квітні 2026 року становить 25 000 грн. Діапазон виплат – від 12 000 до 44 000 грн – відображає суттєву різницю між початківцями та керівниками галузі. Показники розраховано на основі 173 вакансій по всій країні.
Порівняно з квітнем минулого року зарплата в галузі зросла на 19%. Для порівняння: у лютому 2025-го середній показник по Україні становив 20 000 грн, тобто за рік приріст склав 5 000 грн.
Київ і регіони
Столиця традиційно пропонує найвищі ставки: середня зарплата фахівця з охорони праці в Києві – 27 500 грн, що на 10% більше порівняно з минулим роком. Водночас темпи зростання в регіонах (+19%) суттєво випереджають столичні. Верхня межа київських пропозицій сягає 62 000 грн – такий рівень оплати отримують досвідчені директори з охорони праці у великих компаніях.
За наявними даними, регіональні зарплати залишаються в діапазоні 14 000–20 000 грн залежно від міста та специфіки підприємства.
Найвищі пропозиції за межами Києва фіксують у промислових регіонах та великих виробничих центрах. Фахівці у складних галузях – шахтарська промисловість, металургія, хімічне виробництво – можуть розраховувати на суттєво вищу оплату, ніж середня по ринку.
Що впливає на зарплату
Зростання виплат у галузі зумовлене кількома чинниками:
- дефіцит кадрів: 67% бізнесів повідомляють про проблеми з пошуком персоналу;
- законодавчі зміни: посилення відповідальності за безпеку праці та впровадження нових норм прозорості оплати;
- підвищення попиту: роботодавці шукають кваліфікованих інженерів, готових працювати в умовах підвищених ризиків;
- підвищення мінімальної заробітної плати до 8 647 грн із початку 2026 року.
Різниця між початковою ланкою (інженер) та топменеджментом (директор з охорони праці) може досягати трьох-чотирьох разів: від 14 000 грн на старті до 62 000 грн у столиці для керівника.
Нагадаємо, середня зарплата в Україні у лютому 2026 року зросла до 28 321 грн. Найвищий рівень оплати праці зафіксовано у Києві – 45 651 грн. Лідерами за доходами залишаються IT-сфера та фінансовий сектор.
До слова, на ринку праці України у 2026 році кількість вакансій зросла на 13%, тоді як кількість відгуків на них скоротилася – ринок залишається дефіцитним для роботодавців.
