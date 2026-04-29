Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

29 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
колаж: glavcom.ua

Свята 29 квітня 2026 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети

29 квітня у світі відзначають Міжнародний день танцю. За церковним календарем віряни вшановують пам'ять святих дев'ятьох мучеників у Кизиці.

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 29 квітня 2026 року.

Зміст

Свята в Україні

Всеукраїнський день футболу

29 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 1

29 квітня в Україні святкують Всеукраїнський день футболу. У цей день 1992 року збірна Україна провела свій перший матч в історії. «Синьо-жовті» програли в Ужгороді команді Угорщини 1:3. Єдиний гол українців забив форвард одеського «Чорноморця» Іван Гецко.

Футбольна збірна України як окремої держави з'явилася лише після того, як наша країна отримала незалежність. Але сам футбол, звичайно, дістався до нас значно раніше. В 1860-х роках британські моряки, які сходили на берег в Одеському порту, влаштовували на території футбольні матчі. Тому на території України перший футбольний клуб було створено ще 1878 року. Правда до його складу входили лише британці.

Нову сторінку історії український футбол розпочинає від 1991 року. Для спорту тоді були важкі часи. На вітчизняних чемпіонатах лідирував клуб «Динамо» з Києва, а ось на міжнародних змаганнях українські футболісти пасли задніх. Так продовжувалося до 1997 року, коли до Києва повернувся тренер Валерій Лобановський.

Міжнародні та національні свята

Міжнародний день танцю

29 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 2

Це свято було засноване у 1982 році за ініціативи ЮНЕСКО в день народження французького балетмейстера Жана-Жоржа Новера, реформатора та теоретика хореографічного мистецтва. День танцю покликаний об’єднати всі напрямки танцю як єдину мову, що долає політичні, культурні та етнічні кордони.

Всесвітній день пам’яті всіх жертв застосування хімічної зброї

29 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 3

Цей день було офіційно проголошено на Конференції держав-учасниць Конвенції про заборону хімічної зброї. Метою є віддання шани жертвам та підтвердження прихильності Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) справі ліквідації загрози використання такої зброї масового ураження.

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті дев’ятьох мучеників у Кизиці

29 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 4

29 квітня православна церква вшановує пам'ять дев'ятьох святих мучеників: Феогніда, Руфа, Антипатра, Феостиха, Артеми, Магна, Феодота, Фавмасія та Филимона. Вони жили у III столітті в місті Кизик (Мала Азія). У той час місто залишалося переважно язичницьким, і християни зазнавали жорстоких переслідувань.

Дев'ятеро мужніх християн з різних міст і верств населення добровільно з'явилися до правителя міста, відкрито визнали свою віру і відмовилися приносити жертви ідолам. Після жорстоких катувань вони були страчені мечем. Пізніше їхні мощі стали відомі як цілющі, а над місцем їхнього поховання було збудовано величний храм. У народі цих святих вважають цілителями від лихоманки та фізичних недуг.

Народні вірування та прикмети

За народними прикметами, цього дня звертають увагу на такі знаки:

  • якщо ніч на 29 квітня зоряна – чекайте на багатий врожай зернових;
  • сильний вітер цього дня обіцяє дощове літо;
  • якщо вдень на небі видно яскраву веселку – травень буде мінливим;
  • бджоли сідають на вишневий цвіт – до гарного врожаю ягід.

Історичні події

  • 998 – за наказом імператора Священної Римської імперії стратили лідера повстання проти Папи Римського Григорія V патриція Кресчентіуса.
  • 1429 – у ході Столітньої війни французькі війська, очолювані 17-річною Жанною д'Арк, перемогли англійців у битві за Орлеан.
  • 1648 – почалася битва під Жовтими Водами.
  • 1661 – китайські війська захопили острів Тайвань.
  • 1707 – окремий шотландський парламент було ліквідовано.
  • 1863 – у Російській імперії скасовані тілесні покарання і клеймування за рішенням суду.
  • 1913 – Гідеон Сундбек запатентував застібку-блискавку із зубчиками.
  • 1915 – розпочались бої УСС з російськими військами на горі Маківці в Карпатах.
  • 1919 – спроба державного перевороту в УНР під керівництвом В. Оскілка.
  • 1931 – у СРСР проведена перша дослідна телетрансляція.
  • 1933 – при ЦК ВКП(б) створена Центральна комісія з чищення партії.
  • 1975 – у Донецьку введена в дію найглибша в СРСР шахта імені Скочинського.
  • 1982 – населення Китаю перевищило мільярд людей.
  • 1990 – у Києві прийняте рішення про розпуск Української Гельсінської Спілки і створення на її базі Української республіканської партії.
  • 1992 – Національна збірна України з футболу провела свій перший матч в Ужгороді проти збірної Угорщини.
  • 1997 – набрала чинності Конвенція про заборону хімічної зброї 1993 року, яка забороняє виробництво, накопичення та використання хімічної зброї її підписантами.
  • 2011 – весілля принца Вільяма та Кейт Міддлтон.

Іменини

День ангела святкують: Артем, Федот, Богдан, Василь, Іван, Михайло, Олександр.

Читайте також:

Теги: свята релігія традиції свято календар

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Суспільство

Новини

Прес-релізи

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua