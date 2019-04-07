Міжнародний скандал набирає обертів: лідер угорців Румунії звинуватив посла України в брехні



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Келемен заявив, що твердження посла не відповідають дійсності

Посол України в Румунії Олександр Банков стверджує, що лідер Демократичного союзу угорців Румунії Хунор Келемен раніше намагався в’їхати в Україну за угорським паспортом, сам Келемен каже, що це неправда.

«Пану Келемену Хунору заборонено в'їзд на територію України з 03.11.2017 року. З того часу він вже намагався в'їхати в Україну з угорським паспортом і йому було відмовлено, тож він точно знав про ухвалене українською стороною рішення» - написав Банков на своїй сторінці у Facebook.

У свою чергу Хунор Келемен заявив, що твердження посла не відповідає дійсності.

«Заява українського посла в Румунії Олександра Банкова про те, що я раніше намагався перетнути кордон України з угорським паспортом є неправдою», - заявив він.

Келемен стверджує, що протягом останніх 20 років не був в Україні і не використовував угорський паспорт.

Політик також представив фотографію сторінки свого паспорта зі штампом про заборону в’їзду в Україну терміном на три роки до 13 жовтня 2020 року і закликав українського посла представити подібні документи про попередні його спроби в’їхати в Україну.

Як повідомлялося, лідера союзу угорців Румунії не пустили до України. За його словами, він прямував в Ужгород на святкування 30-річчя місцевої угорської організації «Товариство угорської культури Закарпаття (КМКС/KMKSZ)». Келемен зазначив, що йому відмовили у в'їзді «без будь-якого чіткого пояснення».

Після цього Міністерство закордонних справ Угорщини викликало посла України в Будапешті Любов Непоп через відмову Києва дозволити в'їзд у країну Хунору Келемену.

Пызныше речник Державної прикордонної служби Олег Слободян заявив, що румунського політика, члена Демократичного союзу угорців Румунії Хунора Келемена, 6 квітня не пустили до України через відповідне доручення правоохоронців