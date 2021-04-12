Мобільний ковід-шпиталь на Хмельниччині прийняв перших пацієнтів

Мобільний шпиталь для хворих на коронавірус перемістили з Івано-Франківської до Хмельницької області

У шпиталі кожне ліжко обладнане індивідуальним кисневим концентратором

Мобільний госпіталь ДСНС для хворих на коронавірус у місті Славута Хмельницької області прийняв перших пацієнтів. Туди перевели пацієнтів з переповнених «ковідних» відділень. Про це повідомляє Славутська міська лікарня у Facebook.

«У модуль госпіталю переведені пацієнти з ковідних відділень лікарні, які вже були перенавантажені. Наголошуємо, що це пацієнти, які вже перебували на стаціонарному лікуванні у Славутській міській лікарні», – йдеться в повідомленні.

Для лікування хворих на коронавірус створено мобільну бригаду, яка складається з двох лікарів, дев’яти медичних сестер та дев’яти санітарів.

Нагадаємо, 6 квітня стало відомо, що мобільний шпиталь для хворих на коронавірус перемістили із смт Богородчани Івано-Франківської області до міста Славута, Хмельницької області. Він складається з 35 наметів, з яких 24 – це госпітальна база, розрахована на 120 ліжок.

У госпіталі функціонує блок інтенсивної терапії та палати для пацієнтів. Кожне ліжко обладнане індивідуальним кисневим концентратором. Крім цього, госпіталь обладнаний автономними системами життєзабезпечення та може самостійно функціонувати як заклад охорони здоров'я.

Сьогодні Міністерство охорони здоров'я оновило показники регіонів за захворюваністю на Covid-19. Донецька, Полтавська та Черкаська області – на межі потрапляння в «червону» зону.

За минулу добу 11 квітня в Україні виявлено 7 856 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19.

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