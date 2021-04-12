Коронавірус в Одесі: міська влада позичатиме транспорт для перевезення кисню у міст-побратимів

В Одесы бракує автівок для безперебійного постачання кріоциліндрів з медичним киснем до міських лікарень

Труханов переконаний, додатковий транспорт дасть можливість місту забезпечити кисневий запас на добу або навіть на дві

В Одесі не вистачає автівок для транспортування медичного кисню до лікарень. Їх планують взяти в оренду у міст-побратимів. Про це повідомив міський голова Геннадій Труханов, пише «Суспільне».

За його словами, у місті бракує автівок для безперебійного постачання кріоциліндрів з медичним киснем до міських лікарень.

Тому у міськраді планують додатково замовляти кисневі станції та брати в оренду транспорт у міст-побратимів. Зокрема у міст Молдови, Туреччини, Румунії та Вірменії.

Труханов переконаний, додатковий транспорт дасть можливість місту забезпечити кисневий запас на добу або навіть на дві. Він також додав, що навіть якщо в усіх лікарнях міста буде вдосталь кисневих станцій, від кисню в кріоциліндрах відмовлятися не будуть.

Тим часом, Міністерство охорони здоров'я оновило показники регіонів за захворюваністю на Covid-19. Про це свідчать дані МОЗ.

Донецька, Полтавська та Черкаська області – на межі потрапляння в «червону» зону.

У цих регіонах перевищено відразу два показники – коефіцієнт виявлення випадків інфікування та рівень госпіталізацій. У Донецькій області коефіцієнт інфікування становить 21% при нормі 20%, рівень госпіталізацій 73,9 при нормі 60. У Полтавській області 20,1% та 81,4 відповідно. У Черкаській області – 22,9% та 92,3%.

«Червоний» рівень встановлюється в тих регіонах, де впродовж трьох днів поспіль перевищені два та більше показника. У Донецькій та Черкаській областях обидва показники перевищені вже як мінімум три дні поспіль, у Полтавській області – два дні.

Зараз в «червоній» зоні перебувають 12 регіонів: Київ, Житомирська, Запорізька, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська, Хмельницька, Чернівецька та Чернігівська області.