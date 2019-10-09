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    Меркель пообіцяла використовувати свої контакти для організації «нормандського саміту»

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    Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Федеральним канцлером Німеччини - Меркель пообіцяла використовувати свої контакти для організації «нормандського саміту»
    Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Федеральним канцлером Німеччини

    Меркель також наголосила на незмінності позиції ФРН у підтримці України на шляху до встановлення миру на Донбасі

    Федеральна канцлерка Німеччини Ангела Меркель під час телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським пообіцяла використовувати свої майбутні контакти з партнерами в «нормандської форматі» для досягнення домовленості про дату проведення саміту.

    Про це повідомляє прессслужба Офісу президента України.

    Меркель також наголосила на незмінності позиції ФРН у підтримці України на шляху до встановлення миру на Донбасі.

    Своєю чергою, президент України повідомив канцлерці про безпекову ситуацію на Донбасі. Сторони обговорили питання розведення сил поблизу Петрівського і Золотого, а також хід робіт з відновлення мосту поблизу Станиці Луганської.

    Зеленський високо оцінив вагому підтримку Меркель у досягненні миру в Україні, її послідовну позицію у питанні санкцій відносно Російської Федерації, а також практичну допомогу Німеччини у реалізації політики реформ.

    До слова, завтра, 10 жовтня, Зеленський  проведе пресмарафон і спілкуватиметься з журналістами увесь день на фудкорті Kyiv Food Market в Києві. Президент відповідатиме на запитання журналістів протягом усього дня.

    9 жовтня Зеленський відвідав виставку «Зброя та безпека» у Києві та ознайомився з новітніми розробками військової техніки, озброєння й обладнання.

    Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 18 червня побував у Берліні з одноденним візитом.

    Зеленський зустрівся з Головою Бундестагу ФРН Вольфгангом Шойбле, а також провів переговори із канцлером Ангелою Меркель.

    На брифінгу в Берліні Зеленський звернувся до окремих представників бізнесу та політиків Німеччини, які виступають за скасування санкцій проти Росії.

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