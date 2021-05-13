Україна видворила до Росії чергового кримінального авторитета

Чоловік мав підтримку з боку російських «злодіїв у законі» та отримав статус «смотрящего» по колонії

Із України до Росії видворили ще одного кримінального авторитета. Він відбував покарання в одній з українських колоній і отримував підтримку від російських «злодіїв у законі». Про це повідомила прес-служба Національної поліції України.

Зазначається, що видворений кримінальний авторитет – неодноразово судимий чоловік. Він відбував покарання в місцях позбавлення волі на території України і маючи підтримку з боку російських «злодіїв у законі», отримав статус так званого «смотрящего» по колонії. Після виходу на свободу підтримував зв'язки з представниками кримінального світу.

Сьогодні співробітники Управління стратегічних розслідувань у Хмельницькій області Нацполіції спільно з представниками регіональної поліції та Державної міграційної служби видворили до Росії кримінального авторитета. Йому заборонений в'їзд на територію України на три роки.

Нагадаємо, наприкінці квітня Україна видворила до Росії двох кримінальних «авторитетів». Зокрема, «злодій в законі» на прізвисько Міндія Гальський був затриманий у Харкові в грудні 2019 року. Він незаконно потрапив в Україну з РФ і мав намір зустрітися з представниками злочинного світу, «щоб визначитися з напрямками майбутньої діяльності і встановити свій злочинний вплив».

Другий 42-річний чоловік, раніше засуджений у Росії за особливо тяжкі злочини, був затриманий у січні 2020 року в Закарпатській області під час спроби незаконного перетину кордону.

На початку квітня Україна видворила до Росії кримінального авторитета на прізвисько Салім.

У березні в Одесі затримали «злодія в законі» з РФ на прізвисько Мамука Хонський.